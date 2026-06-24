El récord imposible que Lionel Messi persigue en este Mundial 2026
Con 5 goles en lo que va de la competencia, Messi se enfrenta a la posibilidad de alcanzar un nuevo y difícil hito mundialista.
Con cinco goles en solo dos partidos, Lionel Messi tuvo un inicio implacable en el Mundial 2026 y ya amenaza el histórico récord de Just Fontaine. El francés ostenta la máxima marca en una sola edición mundialista desde Suecia 1958, donde anotó 13 goles (pese a que Francia quedó fuera en semis ante Brasil).
En su sexto Mundial, la "Pulga" no solo enciende la ilusión argentina de cara a la cuarta estrella, sino que le pisa los talones a una leyenda, un objetivo que requerirá que mantenga este nivel arrollador en las siguientes fases. Lo cierto es que, habiendo comenzado con cinco goles en sólo dos partidos, "ahora nos volvimos a ilusionar"...
El arranque de Lionel Messi en el Mundial 2026
El comienzo de Messi en el Mundial 2026 viene siendo formidable: se estrenó con un hat-trick en la goleada 3-0 ante Argelia y, este lunes, volvió a brillar al marcar los dos goles del triunfo 2-0 frente a Austria. Esta gran racha inicial le valió un hito histórico, ya que al llegar a los 18 festejos se consagró como el máximo goleador de todas las Copas del Mundo, superando la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose.
El siguiente compromiso de la Selección Argentina será este sábado contra Jordania. No obstante, es muy probable que Lionel no juegue, dado que el plantel de Lionel Scaloni ya se garantizó el liderazgo del Grupo J y la idea es cuidar físicamente al astro mundial.
En un torneo tan extenso, donde el campeón tendrá que afrontar ocho encuentros, dosificar las cargas y descansar resulta indispensable.
Los jugadores que más goles hicieron en un mismo Mundial: ¿podrá superarlo Messi?
- Just Fontaine (Francia): 13 goles en Suecia 1958
- Sándor Kocsis (Hungría): 11 tantos en Suiza 1954
- Gerd Müller (Alemania): 10 goles en México 1970
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