El récord imposible que Lionel Messi persigue en este Mundial 2026

Just Fontaine Just Fontaine, el dueño del récord que Messi aún no tiene.

El arranque de Lionel Messi en el Mundial 2026

El comienzo de Messi en el Mundial 2026 viene siendo formidable: se estrenó con un hat-trick en la goleada 3-0 ante Argelia y, este lunes, volvió a brillar al marcar los dos goles del triunfo 2-0 frente a Austria. Esta gran racha inicial le valió un hito histórico, ya que al llegar a los 18 festejos se consagró como el máximo goleador de todas las Copas del Mundo, superando la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose.