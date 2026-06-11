El récord que alcanzará México en este Mundial 2026: de qué se trata
La selección mexicana pone primera en la máxima cita del fútbol esta tarde, desde las 16, ante Sudáfrica. Descubrí los detalles en la nota.
Como una de las tres sedes del Mundial 2026, México volverá a ocupar un lugar central en el torneo. Con esta nueva edición, el país alcanzará una marca inédita al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber organizado anteriormente los torneos de 1970 y 1986.
La primera experiencia mexicana como sede llegó en 1970. Aquella Copa del Mundo fue la primera transmitida en color a gran escala, además de introducir cambios reglamentarios como las sustituciones durante los partidos y las tarjetas amarillas y rojas. En lo deportivo, quedó en el recuerdo por la consagración de Brasil, liderado por Pelé, que derrotó 4 a 1 a Italia en la final.
Dieciséis años después, México volvió a recibir el certamen luego de que Colombia renunciara a la organización debido a dificultades económicas y de infraestructura. Esa edición de 1986 quedó inmortalizada por la actuación de Diego Armando Maradona, figura decisiva en el camino de Argentina hacia el título.
Qué récord alcanzará México en el Mundial 2026
México ocupa un lugar único dentro de la historia de los mundiales no solo por su rol como sede, sino también por ser el seleccionado que más veces participó en partidos inaugurales. Hasta el momento, acumuló siete presencias en este tipo de encuentros y sumará una más cuando enfrente a Sudáfrica esta tarde, en el Estadio Azteca.
Su primera aparición en un debut mundialista se dio en la edición de 1930 en Uruguay, donde cayó ante Francia por 4 a 1 en el estreno del certamen. En las décadas siguientes, volvió a repetirse una constante: entre 1950 y 1962, México estuvo presente en todos los partidos iniciales de cada torneo.
Con el paso del tiempo, el formato cambió, pero la selección mexicana siguió siendo protagonista. En 1970, como país organizador, inauguró el torneo con un empate sin goles ante la Unión Soviética. Más tarde, en 2010, volvió a abrir una Copa del Mundo igualando 1 a 1 frente a Sudáfrica.
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