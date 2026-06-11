El récord que alcanzará México en este Mundial 2026: de qué se trata

La primera experiencia mexicana como sede llegó en 1970. Aquella Copa del Mundo fue la primera transmitida en color a gran escala, además de introducir cambios reglamentarios como las sustituciones durante los partidos y las tarjetas amarillas y rojas. En lo deportivo, quedó en el recuerdo por la consagración de Brasil, liderado por Pelé, que derrotó 4 a 1 a Italia en la final.