cherquis bialo Ernesto Cherquis Vialo

El último adiós a Ernesto Cherquis Bialo: cuándo y dónde serán despedidos sus restos

De acuerdo a las primeras informaciones, el velatorio de un maestro del periodismo deportivo se llevará a cabo este sábado, en la Legislatura porteña, dado que allí había sido mencionado como "Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Periodismo Deportivo", el 3 de julio de 2024.