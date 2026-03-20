El último adiós a Ernesto Cherquis Bialo: cuándo y dónde serán despedidos sus restos
Tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, trascendieron también los detalles a tener en cuenta para la despedida de un gran maestro.
El periodismo argentino despide a una de sus plumas más brillantes. Este viernes 20 de marzo, cerca de las 22 horas, se confirmó el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, dejando un legado imborrable en la radio, la televisión y la mítica revista El Gráfico.
La noticia genera un profundo pesar en el ámbito de la comunicación nacional. El histórico cronista y director se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde afrontaba un cuadro de salud complejo que se inició el año pasado, cuando sus médicos detectaron que padecía leucemia.
Sus últimos meses
La lucha de Cherquis Bialo comenzó tras una neumonía bilateral que, según sus propias palabras, desencadenó una falla crítica en su médula. Esta complicación derivó en una leucemia, diagnóstico que finalmente provocó su deceso esta noche.
Con su partida, desaparece una forma de narrar el deporte que combinaba la elegancia del léxico con un conocimiento enciclopédico del boxeo y el fútbol. Sus análisis, cargados de anécdotas y una visión ética innegociable, marcaron a generaciones enteras de periodistas.
El último adiós a Ernesto Cherquis Bialo: cuándo y dónde serán despedidos sus restos
De acuerdo a las primeras informaciones, el velatorio de un maestro del periodismo deportivo se llevará a cabo este sábado, en la Legislatura porteña, dado que allí había sido mencionado como "Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Periodismo Deportivo", el 3 de julio de 2024.
Aunque no trascendieron mayores detalles al respecto, se espera que sea una jornada sumamente emotiva, con la presencia de grandes figuras del periodismo y el deporte argentino. En este sentido, se aguarda por la revelación del horario en que despedirán al comunicador y los detalles de tan delicado momento.
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