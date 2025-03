El último posteo de Gabriel Gago, el hincha de Racing atacado en Brasil: cómo está

En primer lugar, el joven reveló que sigue en Brasil: “Estoy en un hotel, si bien ayer me dieron al alta todavía lo mío no terminó. Tengo que seguir acá unos días para un control porque no fue una cirugía simple".

"Nadie se anima a que vuele y que pueda volver a mi casa. Tengo una fractura en un brazo, pero además la bala me destrozó el hígado, el estomago, la vesícula y eso es lo más complejo", manifestó Gago.

Asimismo, aseguró que no se desespera por volver. “Estoy tranquilo porque tanto la AFA como Racing se pusieron en contacto conmigo para poner adisposición un avión sanitario cuando yo lo necesite”, agregó.

Después explicó que “No fue un robo, fue un ataque. Fui en un plan familiar para disfrutar con ellos y de pronto estaba envuelto mi cuñado con la otra persona que sacó un arma y yo reaccioné y me fui encima y ahí recibí los impactos de bala”.

¿Cómo fue el incidente en el que el hincha de Rcaing fue baleado en Brasil?

El jueves 27 de febrero, en la previa de la vuelta de la Recopa Sudamericana en Brasil, los hinchas de Racing fueron asaltados a mano armada en las playas de Río de Janeiro.

El ataque ocurrió en el contextode un supuesto robo en el que los ladrones se llevaron objetos de valor, como joyas de oro, muy apreciadas en Brasil.

Se sospecha que dos de los hinchas intentaron resistirse al asalto, lo que provocó el ataque contra Gabriel Gago y Cristián Pagani, los dos simpatizantes identificados por la entidad argentina.