Con la mente en el Superclásico: el equipo alternativo que pondría Coudet en River para recibir a Carabobo
El Millonario juega este miércoles por la Copa Sudamericana y el "Chacho" planea una rotación masiva para cuidar titulares. Los nombres que asoman.
River vuelve a salir a la cancha este miércoles, desde las 21.30, para enfrentar a Carabobo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el clima en Núñez está marcado por lo que pasará el domingo: el Superclásico. Por eso, Eduardo Coudet decidió patear el tablero y preparar un once con mayoría de suplentes para recibir a los venezolanos.
Tras la importante victoria ante Racing en el Cilindro, el técnico millonario entiende que el desgaste físico es un factor clave. En ese contexto, la zaga central tendrá una cara nueva y una de jerarquía: Germán Pezzella volvería a la titularidad para ganar ritmo junto al juvenil Lautaro Rivero, permitiendo el descanso de Lucas Martínez Quarta.
En los laterales se repetirán los nombres que estuvieron en el debut en Bolivia ante Blooming: Fabricio Bustos y Matías Viña. Mientras tanto, el arco seguirá custodiado por el juvenil Santiago Beltrán, quien llega con el pecho inflado tras sumar su novena valla invicta frente a la Academia.
La zona de gestación tendrá un cambio profundo. Coudet apostaría por un doble cinco con Kevin Castaño y Fausto Vera, dejando la creación en los pies de Juan Cruz Meza y el talento de Juan Fernando Quintero, quien será el encargado de conducir al equipo ante un Carabobo que viene de dar la sorpresa al vencer a Bragantino. En la delantera, el recambio es total: la dupla elegida sería la de los juveniles Ian Subiabre y Joaquín Freitas, dándole descanso a los habituales titulares para que lleguen al 100% al duelo contra Boca.
La posible formación de River vs. Carabobo
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Todo lo que tenés que saber del partido entre River y Carabobo
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Hora: 21.30.
Estadio: Monumental.
TV: ESPN y DSports.
Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
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