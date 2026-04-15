Con la mente en el Superclásico: el equipo alternativo que pondría Coudet en River para recibir a Carabobo

La zona de gestación tendrá un cambio profundo. Coudet apostaría por un doble cinco con Kevin Castaño y Fausto Vera, dejando la creación en los pies de Juan Cruz Meza y el talento de Juan Fernando Quintero, quien será el encargado de conducir al equipo ante un Carabobo que viene de dar la sorpresa al vencer a Bragantino. En la delantera, el recambio es total: la dupla elegida sería la de los juveniles Ian Subiabre y Joaquín Freitas, dándole descanso a los habituales titulares para que lleguen al 100% al duelo contra Boca.