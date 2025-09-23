Sigue haciendo historia: el Racing de Costas rompió una racha negativa en Copa Libertadores tras 28 años

28 años después, Racing vuelve a las semifinales de la Copa Libertadores

La última vez que Racing había llegado a esta instancia fue en 1997, cuando dejó en el camino a River en octavos y a Peñarol en cuartos, antes de caer en semifinales frente a Sporting Cristal, que luego perdería la final ante Cruzeiro. En aquella edición, curiosamente, también compartió grupo con Vélez, al que superó en los dos partidos de la fase inicial. Ahora, 28 años después, volvió a eliminar al Fortín, con un global de 2-0, para meterse entre los cuatro mejores del continente.