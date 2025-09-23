Sigue haciendo historia: el Racing de Costas rompió una racha negativa en Copa Libertadores tras 28 años
La Academia, que cortó en 2024 una sequía de 36 años sin títulos internacionales, alcanzó ahora las semifinales de la Libertadores después de casi tres décadas.
El Racing de Gustavo Costas continúa levantando viejos pagarés en el plano internacional. Tras ganar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa en 2025, la Academia se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años. La última vez había sido en 1997, cuando quedó eliminado ante Sporting Cristal.
La Copa Sudamericana 2024, obtenida ante Cruzeiro en Paraguay, cortó una sequía de 36 años sin títulos internacionales. En 2025, el equipo sumó la Recopa Sudamericana, tras superar a Botafogo, campeón de la Libertadores 2024, en ambas finales. Ahora, la Academia dio un paso más grande: se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, algo que no lograba desde hace mucho tiempo y eso ilusiona a los hinchas.
28 años después, Racing vuelve a las semifinales de la Copa Libertadores
La última vez que Racing había llegado a esta instancia fue en 1997, cuando dejó en el camino a River en octavos y a Peñarol en cuartos, antes de caer en semifinales frente a Sporting Cristal, que luego perdería la final ante Cruzeiro. En aquella edición, curiosamente, también compartió grupo con Vélez, al que superó en los dos partidos de la fase inicial. Ahora, 28 años después, volvió a eliminar al Fortín, con un global de 2-0, para meterse entre los cuatro mejores del continente.
El historial de Racing en cuartos de final de la Copa Libertadores
1997: eliminó a Peñarol por penales y cayó en semifinales ante Sporting Cristal.
2015: eliminado por Guaraní (1-0 global).
2020: eliminado por Boca (2-1 global).
2023: eliminado por Boca en los penales.
2025: eliminó a Vélez (2-0 global).
Campeón de la Copa Libertadores en 1967, Racing vuelve a ilusionarse con levantar el trofeo más importante del continente. La Academia se quedó con el primer puesto de su grupo, fue el mejor argentino clasificado a octavos y ahora tendrá la ventaja de definir la semifinal en el Cilindro de Avellaneda, ante Estudiantes o Flamengo.
