Franco Colapinto, cerca de casa: días y horarios del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
El histórico circuito de Interlagos recibirá una nueva edición del GP de Brasil con formato Sprint. Lando Norris llega como líder del campeonato y el argentino buscando consolidarse.
La Fórmula 1 encara la recta final de la temporada con el Gran Premio de Brasil, que se disputará entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre en el tradicional Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo. Será una fecha especial con formato Sprint, que promete emociones desde el primer día de actividad en pista.
Después de la contundente victoria de Lando Norris en México, el piloto de McLaren llega a Interlagos como nuevo líder del Mundial con 357 puntos, apenas uno más que su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen, de Red Bull, marcha tercero con 321 y mantiene vivas sus chances de pelear hasta el final. En el campeonato de constructores, McLaren ya aseguró el título con 713 unidades, consiguiendo su primera consagración desde 1998.
Ferrari (356) y Mercedes (355) protagonizan su propia batalla por el segundo puesto, mientras que la atención argentina se centra en Franco Colapinto. El joven piloto de Alpine atraviesa un gran momento, tras haber igualado en rendimiento a su compañero Pierre Gasly en las últimas carreras. Ambos mantienen un duelo interno parejo: suma cinco victorias en clasificación y empata 7-5 en resultados de carrera, aunque el francés ya renovó contrato hasta 2028, dejando en suspenso el futuro del argentino para 2026.
Con el campeonato abierto y los pilotos del equipo Papaya peleando mano a mano, el GP de Brasil promete ser uno de los capítulos más apasionantes de la temporada, con el agregado del sueño argentino de ver a Franco sumar sus primeros puntos en la categoría reina.
Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos
- George Russell (Mercedes) – 258 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Fórmula 1: la tabla de constructores 2025
- McLaren – 713 puntos
- Ferrari – 356 puntos
- Mercedes – 355 puntos
- Red Bull Racing – 346 puntos
- Williams – 111 puntos
- Racing Bulls – 72 puntos
- Aston Martin – 69 puntos
- Haas F1 Team – 62 puntos
- Kick Sauber – 60 puntos
- Alpine – 20 puntos
