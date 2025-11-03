Franco Colapinto, cerca de casa: días y horarios del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.