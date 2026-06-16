El video del golazo de Lionel Messi ante Argelia relatado por Mariano Closs
El capitán de la Selección Argentina frotó la lámpara a los 16 minutos, con una definición magistral con el relato inconfundible de Mariano Closs.
La Selección Argentina inició con paso firme la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022, y como no podía ser de otra manera, el encargado de destrabar el estreno en el Grupo J del Mundial 2026 fue Lionel Messi, en un grito que tuvo su sello en el relato de Mariano Closs.
Iban apenas 16 minutos de la primera etapa cuando el Estadio Kansas City explotó en un solo grito tras una nueva genialidad del número 10, quien estampó el 1 a 0 parcial sobre Argelia.
El combinado dirigido por Lionel Scaloni ya mostraba una clara superioridad en el desarrollo del juego, monopolizando la posesión de la pelota y arrinconando al elenco africano. De hecho, el grito sagrado se venía madurando desde los instantes iniciales, luego de una acción previa en la que el propio Messi había convertido, pero que terminó siendo invalidada por una posición adelantada.
La jugada de Lionel Messi que destrabó el debut, en la voz de Mariano Closs
Lejos de lamentarse por la revancha frustrada del arranque, el capitán albiceleste no tardó en encontrar su desquite. La jugada del gol nació de los pies de Rodrigo De Paul, quien con una visión periférica notable filtró un pase milimétrico hacia la puerta del área grande.
Allí esperaba el astro argentino:
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Control y velocidad: Messi durmió el balón con la sutil calidad que lo caracteriza, aceleró en la fracción de segundo justa para sacarse la marca de encima y se perfiló hacia su pierna más hábil.
Definición quirúrgica: Con un zurdazo seco, potente y sumamente colocado, el futbolista del Inter Miami colocó la pelota de manera inalcanzable en el ángulo superior del arquero Luca Zidane, quien ensayó una estirada estéril que solo sirvió para decorar la espectacularidad de la foto.
A través de la señal de Disney+ (Plan Premium), los fanáticos de la Scaloneta pudieron disfrutar de una transmisión de elite. El golazo del capitán contó con el valor agregado del relato de Mariano Closs, cuya voz y estilo inconfundible le aportaron la épica justa a una definición que ya empieza a recorrer el mundo entero.
Con esta obra de arte, Argentina no solo le puso justicia al marcador en un encuentro que dominaba a voluntad, sino que comenzó a edificar un debut ideal para alimentar la ilusión de todo un país que sueña con mantener el trofeo en sus vitrinas.
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