El video del golazo de Lionel Messi ante Argelia relatado por Mariano Closs

Control y velocidad: Messi durmió el balón con la sutil calidad que lo caracteriza, aceleró en la fracción de segundo justa para sacarse la marca de encima y se perfiló hacia su pierna más hábil.

Definición quirúrgica: Con un zurdazo seco, potente y sumamente colocado, el futbolista del Inter Miami colocó la pelota de manera inalcanzable en el ángulo superior del arquero Luca Zidane, quien ensayó una estirada estéril que solo sirvió para decorar la espectacularidad de la foto.

A través de la señal de Disney+ (Plan Premium), los fanáticos de la Scaloneta pudieron disfrutar de una transmisión de elite. El golazo del capitán contó con el valor agregado del relato de Mariano Closs, cuya voz y estilo inconfundible le aportaron la épica justa a una definición que ya empieza a recorrer el mundo entero.

Con esta obra de arte, Argentina no solo le puso justicia al marcador en un encuentro que dominaba a voluntad, sino que comenzó a edificar un debut ideal para alimentar la ilusión de todo un país que sueña con mantener el trofeo en sus vitrinas.