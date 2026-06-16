Golazo de Lionel Messi: un zurdazo al ángulo puso en ventaja a la Selección ante Argelia
Lionel Messi abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con una definición espectacular tras una asistencia de Rodrigo De Paul.
Lionel Messi volvió a aparecer en una cita grande para destrabar un partido y desatar la locura de la Selección Argentina en Kansas City. El capitán marcó un verdadero golazo a los 16 minutos del primer tiempo frente a Argelia y puso el 1 a 0 para la Albiceleste en su debut en el Mundial 2026.
Golazo de Lionel Messi: un zurdazo al ángulo puso en ventaja a Argentina ante Argelia
El seleccionado de Lionel Scaloni era superior, manejaba la pelota y generaba las situaciones más peligrosas del partido. Después del gol anulado por offside en el arranque, Lionel Messi tuvo su revancha y esta vez no hubo nada que pudiera impedir el festejo. A los 16 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul encontró al capitán con un pase preciso en la puerta del área. El 10 controló con calidad, aceleró en el momento justo y se acomodó para sacar un remate inolvidable.
Con su clásica zurda, el número 10 sacó un disparo potente y colocado que se metió en el ángulo ante la estirada de Luca Zidane, que nada pudo hacer para evitar el tanto. La definición provocó la explosión de los miles de hinchas argentinos presentes en el Estadio Kansas City, que celebraron una nueva obra de arte del capitán en una Copa del Mundo que llega de la mejor manera a la defensa del título y comienza a ilusionar a todos con las chances de seguir ganando.
El gol llegó en un momento en el que la Selección Argentina dominaba claramente el encuentro y le puso justicia al desarrollo del partido. Con la ventaja en el marcador, el equipo de Lionel Scaloni comenzó a encaminar un debut soñado en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
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