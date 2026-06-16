Golazo de Lionel Messi: un zurdazo al ángulo puso en ventaja a la Selección ante Argelia

Con su clásica zurda, el número 10 sacó un disparo potente y colocado que se metió en el ángulo ante la estirada de Luca Zidane, que nada pudo hacer para evitar el tanto. La definición provocó la explosión de los miles de hinchas argentinos presentes en el Estadio Kansas City, que celebraron una nueva obra de arte del capitán en una Copa del Mundo que llega de la mejor manera a la defensa del título y comienza a ilusionar a todos con las chances de seguir ganando.

El gol llegó en un momento en el que la Selección Argentina dominaba claramente el encuentro y le puso justicia al desarrollo del partido. Con la ventaja en el marcador, el equipo de Lionel Scaloni comenzó a encaminar un debut soñado en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.