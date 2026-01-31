Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y se consagró campeona del Abierto de Australia por primera vez

La frialdad de Elena Rybakina en los juegos claves fue uno de los factores diferenciales del encuentro. En el octavo juego del tercer set, la kazaja salvó una bola de break y mantuvo su saque, resistiendo los embates de Sabalenka. Poco después, aprovechó la oportunidad para romper el servicio de la número uno y encaminarse a la victoria. El último juego, con Rybakina sirviendo para el partido, mostró a una tenista dueña de sus nervios y de la situación. Cerró el encuentro con autoridad, sin dar margen para la recuperación de su rival.



A los 26 años, Rybakina reafirma su condición de especialista en superficies rápidas. Campeona de Wimbledon en 2022 y presencia habitual en las instancias decisivas de los torneos WTA 1000, la tenista nacida en Moscú y nacionalizada kazaja edificó su carrera sobre un servicio poderoso y una notable economía de movimientos desde el fondo de la cancha. Su capacidad para acortar los puntos y su templanza en los momentos de mayor presión la han convertido en una rival temida en el circuito.

El duelo con Sabalenka se consolidó en los últimos años como una de las rivalidades más atractivas del tenis femenino. Ambas ya se habían enfrentado en la final del Abierto de Australia 2023, que terminó con triunfo de la bielorrusa tras remontar un primer set adverso. Desde entonces, sus cruces se caracterizan por la paridad y un alto nivel de exigencia física y mental.

El triunfo de Elena Rybakina en Melbourne representa un hito para el tenis de Kazajistán y reconfigura el mapa de las grandes figuras femeninas. La Rod Laver Arena fue testigo de una batalla memorable, resuelta por detalles y por la capacidad de la kazaja para resistir la presión en los momentos más delicados.

“Es difícil encontrar palabras, pero quiero felicitar a Aryna por tus resultados increíbles en los últimos años. Espero jugar más finales juntas. Quiero agradecer a ustedes por este clima espectacular, nos mantuvieron prendidas en esta gran lucha. Gracias a toda la gente de Kazajistán, sentí el apoyo desde esa esquina. Gracias a todos los que hacen posible este torneo, disfruto mucho jugar aquí. Gracias a mi equipo, sin ustedes no sería posible. Muchas cosas han sucedido, estoy muy contenta de que se den estos resultados. Sigamos yendo para adelante”, manifestó la flamante campeona en el centro de la cancha.