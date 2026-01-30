Gustavo Fernández brilló en el Abierto de Australia: sumó otro Grand Slam a su gran carrera
El cordobés se consagró campeón en el dobles sobre silla de ruedas junto al japonés Tokito Oda y alcanzó su décimo título de Grand Slam entre singles y dobles.
Gustavo Fernández volvió a escribir una página dorada en la historia del tenis adaptado argentino. En el Abierto de Australia 2026, el tenista nacido en Río Tercero se consagró campeón en la modalidad de dobles sobre silla de ruedas junto al japonés Tokito Oda, tras imponerse con autoridad en la final. La dupla superó por 6-2 y 6-1 al español Daniel Caverzaschi y al neerlandés Ruben Spaargaren, quienes habían llegado a Melbourne como los principales favoritos del torneo.
El encuentro decisivo se disputó en el Kia Arena y tuvo una duración de una hora y cinco minutos. Desde el inicio, Fernández y Oda marcaron diferencias con solidez en el servicio, precisión en los golpes y una coordinación que no dejó margen para la reacción de sus rivales. Con este triunfo, el argentino alcanzó su décimo título de Grand Slam, repartidos en partes iguales entre singles y dobles, consolidando una trayectoria que lo ubica entre los máximos referentes del tenis adaptado a nivel mundial.
El logro tuvo un sabor especial para el “Lobito”, ya que fue la primera vez que logró conquistar el título de dobles en el certamen australiano. En sus nueve participaciones previas, había alcanzado las semifinales en siete oportunidades, una muestra de regularidad que finalmente encontró su premio máximo en esta edición.
En el cuadro individual, Fernández estuvo muy cerca de sumar otro trofeo, aunque cayó en la final justamente ante su compañero de dobles, Tokito Oda, por 6-1 y 7-6 (2). El japonés, actual número uno del ranking mundial, frustró el intento del argentino de obtener su tercer título en singles en Melbourne, tras los consagratorios torneos de 2017 y 2019, y el que hubiese sido su sexto Grand Slam individual.
Gustavo Fernández y otro título para su brillante carrera en tenis adaptado
La carrera de Gustavo Fernández está marcada por la superación constante. Nacido el 20 de enero de 1994, es hijo del exbasquetbolista Gustavo Ismael Fernández y hermano de Juan Manuel Fernández. A los 16 meses sufrió un infarto medular que le provocó parálisis de la cintura para abajo. Comenzó a jugar al tenis a los 6 años y, a los 12, ingresó a la Asociación Argentina de Tenis en la categoría junior.
Su recorrido le valió reconocimientos como el Premio Konex - Diploma al Mérito en 2010 y 2020, y el honor de ser abanderado argentino en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El 2023 fue otro punto de inflexión en su vida, cuando una infección en la garganta derivó en una cirugía complicada y una hemorragia que casi le cuesta la vida.
A pesar de haber perdido tres litros de sangre y estar al borde de un infarto, regresó a las canchas en tiempo récord. “Hice todo a contratiempo para ir a jugar. Jugué tres meses de corrido la gira europea como si no hubiese pasado nada, exponiendo mi cuerpo y mi mente al límite. Mi cuerpo respondió, pero cuando lo machacás y llega al límite te lo hace sentir. A fin de ese año, terminé con un colapso mental absoluto, donde mi salud mental me dijo: hasta acá llegué“, confesó.
Lejos de apagarse, Fernández volvió a la cima. Tras el título en dobles en Wimbledon el año pasado y ahora la consagración en Australia, el argentino reafirma su lugar en el pedestal del tenis mundial y demuestra que su historia sigue escribiéndose con títulos, resiliencia y vigencia absoluta.
