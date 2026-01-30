Gustavo Fernández brilló en el Abierto de Australia: sumó otro Grand Slam a su gran carrera

Su recorrido le valió reconocimientos como el Premio Konex - Diploma al Mérito en 2010 y 2020, y el honor de ser abanderado argentino en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El 2023 fue otro punto de inflexión en su vida, cuando una infección en la garganta derivó en una cirugía complicada y una hemorragia que casi le cuesta la vida.

gustavo fernandez 1

A pesar de haber perdido tres litros de sangre y estar al borde de un infarto, regresó a las canchas en tiempo récord. “Hice todo a contratiempo para ir a jugar. Jugué tres meses de corrido la gira europea como si no hubiese pasado nada, exponiendo mi cuerpo y mi mente al límite. Mi cuerpo respondió, pero cuando lo machacás y llega al límite te lo hace sentir. A fin de ese año, terminé con un colapso mental absoluto, donde mi salud mental me dijo: hasta acá llegué“, confesó.

Lejos de apagarse, Fernández volvió a la cima. Tras el título en dobles en Wimbledon el año pasado y ahora la consagración en Australia, el argentino reafirma su lugar en el pedestal del tenis mundial y demuestra que su historia sigue escribiéndose con títulos, resiliencia y vigencia absoluta.