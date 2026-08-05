Wanda Nara sumó un nuevo triunfo en la Justicia contra Mauro Icardi: "Embargado por..."

Antes de resolver ese planteo, el tribunal deberá analizar la situación económica de ambas partes, además de los ingresos actuales del delantero, quien todavía no consiguió un nuevo club tras finalizar su vínculo con el Galatasaray.

Mauro Icardi rompió el silencio tras el fallo a favor de Wanda Nara: durísimas críticas al juez y anunció que apelará

Tras el fallo favorable a Wanda Nara, Mauro Icardi publicó un duro descargo en Instagram, cuestionó al juez, negó el embargo y anunció que apelará.

Mauro Icardi volvió a expresarse en medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara. Luego de que trascendiera el fallo favorable a la conductora, el delantero del Galatasaray compartió dos extensos mensajes en sus historias de Instagram, donde rechazó la resolución y lanzó fuertes acusaciones contra el magistrado que interviene en la causa.

En primer lugar, el futbolista cuestionó el supuesto embargo y puso en duda los fundamentos de la medida. “Los fundamentos del supuesto embargo, cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, escribió.

Además, apuntó directamente contra el juez Hagopian, a quien acusó de actuar con parcialidad. “¿Se lleva porcentaje el señor Juez Hagopian por la HERENCIA EN VIDA de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, expresó. Más adelante agregó: “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”.

En el mismo descargo, Icardi también hizo referencia a los montos económicos que, según sostuvo, fueron reclamados durante el proceso. “Se quedaron con ganas de los 250.000€ por mes para la señora, los 130.000€ para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”, escribió.

Sobre el final del primer mensaje, dejó en claro que buscará revertir la resolución. “Cuánto más pidan acá, más pido en la justicia Italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras”.

En una segunda historia, el delantero volvió a negar que exista un embargo válido sobre su patrimonio y explicó cuál es, según su interpretación, el procedimiento judicial.

“Para ejecutar un embargo, primero tiene que haber una deuda. Segundo, hay que ir a juicio, y tercero… tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de MI CASA?”, sostuvo.

También cuestionó la repercusión mediática del caso y lanzó un mensaje contra quienes difundieron la información: “Como les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso”.

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje irónico: “Les mando un beso enorme. Si le salpiqué a alguno, no se ofendan”.