Mauro Icardi apuntó contra la Justicia por el embargo de su mansión en Nordelta: "Mamarrachos"

El futbolista también adelantó que tiene previsto recurrir la decisión judicial y aseguró que, desde su perspectiva, existen argumentos para hacerlo. “Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, manifestó.

La crítica no terminó allí. En otra de sus publicaciones, Icardi volvió a cuestionar el funcionamiento de la Justicia y escribió: “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”.

El embargo se produjo en el marco de la disputa por la cuota alimentaria de sus hijas. Wanda había iniciado el reclamo a través de su abogada, Ana Rosenfeld, y la Justicia había establecido una suma provisoria de 30.000 dólares mensuales. Según la información que trascendió, el futbolista había realizado una transferencia para poder salir del país y posteriormente efectuó otro pago cercano a los 400.000 dólares.

Sin embargo, el reclamo continuó por cuotas que, de acuerdo con la presentación judicial, permanecerían pendientes. La decisión conocida ahora establece un embargo preventivo por 2.745.000 dólares sobre la propiedad ubicada en Nordelta. Icardi, por su parte, cuestionó el monto y también puso en duda la relación entre la suma embargada y el valor total de la vivienda.

“¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de mi casa?”, escribió. Luego agregó una frase vinculada directamente con el reclamo alimentario: “Siempre escuché la frase ‘los niños no comen ladrillos’, y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón de la entrada”.

El futbolista también utilizó sus redes para responder a quienes difundieron información sobre el conflicto. En ese tramo de su descargo, apuntó contra algunos periodistas y cuestionó la manera en la que, según su mirada, se está tratando públicamente el expediente. “Como les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso”, escribió.

El goleador también recordó anteriores reclamos económicos que habían aparecido durante el conflicto con la conductora. Según mencionó, en instancias previas se habían reclamado cifras de 250.000 euros mensuales para Wanda, 130.000 euros para sus hijas y otros 100.000 euros relacionados con el divorcio. Al respecto, el futbolista expresó: “Se quedaron con ganas. Necesitan rascar de algún lado. Cuanto más pidan acá, más pido en la justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras”.

Otra de las publicaciones estuvo relacionada con la presencia de la China Suárez en la mansión. Icardi compartió una fotografía de un enorme mural en el que aparecen él y su pareja y acompañó la imagen con una pregunta irónica: “¿El cuadro lo puedo colgar o me lo quiere embargar?”.

Además, recordó una resolución anterior vinculada a la presencia de la actriz en la propiedad. “Aún recuerdo cuando en las resoluciones escribía que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa. ¡Impresentable!”, manifestó. En una publicación posterior, Icardi aclaró que la fotografía utilizada correspondía al 29 de julio y volvió a ironizar sobre las repercusiones que generó el embargo.

Finalmente, planteó interrogantes sobre el cálculo de los gastos futuros de sus hijas y sobre el porcentaje que le correspondería afrontar. “Me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros, ya que como padre me corresponde pagar el 50% y la suma es de 2.745.000 ¿El otro 50% ya está embargado? O ¿Cómo nos aseguramos la herencia en vida materna?”, escribió. Cerró su extenso descargo con una referencia al motivo central del expediente: “Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar”.