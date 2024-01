Emiliano Vecchio explicó cuáles fueron los motivos de su salida de Racing

emiliano vecchio.jpg

Además, Vecchio aseguró que se trató de una "decisión totalmente personal" y que se la transmitió a Víctor Blanco, presidente de Racing, con quien mantiene un vínculo muy cercano por su relación con Mercedes, una de las hijas del mandatario de la Academia.

"Lo hablé con Víctor y me entendió, como siempre. Mucho no le gustó al principio y es normal, pero siempre me ayudó y me dio la posibilidad de salir. Hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club", reveló.

Con respecto a los rumores que hablaban de un conflicto con los referentes, Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Iván Pillud y Gabriel Hauche, Vecchio explicó: "Es muy difícil llevarse bien con todo el mundo, a veces podés tener una discusión por algo. Todos los seres humanos tenemos un ego muy grande y los futbolistas, multiplicado por 10".

En la misma línea, destacó: "Les tengo muchísimo respeto y agradecimiento porque me bancaron en la etapa de recuperación, que fue larga. No teníamos ningún inconveniente, muchas veces se sobredimensionan cosas que realmente no pasan".