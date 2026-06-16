Emotivo mensaje de los jugadores de la Selección Argentina para Leo Balerdi antes del debut
Tras confirmarse la baja del defensor por una lesión muscular, jugadores y cuerpo técnico le enviaron una muestra pública de apoyo en la antesala del estreno.
La Selección Argentina vivió una jornada especial en la previa de su debut en el Mundial 2026. Mientras el equipo ultimaba detalles para el compromiso frente a Argelia, el plantel decidió dedicarle un sentido gesto a Leonardo Balerdi, quien debió abandonar la concentración luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha que le impedirá participar de la competencia.
A través de las redes sociales oficiales de la Albiceleste, los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico compartieron una fotografía grupal sosteniendo un cartel con un mensaje destinado al defensor. La frase elegida fue clara y directa: "Leo, estamos todos con vos". La imagen, acompañada por una fotografía del jugador, reflejó el fuerte vínculo que existe dentro del grupo y el impacto que generó la noticia de su lesión.
El gesto se produjo después del último entrenamiento realizado por el seleccionado antes de la presentación oficial en la Copa del Mundo. En un momento de máxima concentración y expectativa por el estreno en el torneo, los integrantes de la delegación hicieron una pausa para enviarle su respaldo a un compañero que venía trabajando con el objetivo de formar parte de la gran cita futbolística.
La ausencia de Balerdi obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación en la lista definitiva. Ante la imposibilidad de contar con el defensor, Lionel Scaloni decidió convocar a Marcos Senesi para ocupar su lugar. El zaguero llega tras concretar recientemente su incorporación al Tottenham y tendrá la responsabilidad de sumarse rápidamente a la dinámica del equipo en plena competencia.
Durante una conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión y reconoció que se trató de un momento difícil para todos. "Tiene un problema en el sóleo y tenemos que darlo de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos. Tuve que hablar con él y comunicarle que no lo íbamos a poder tener en cuenta. Lo conozco desde la Sub-20 y fue una lastima. Todo el grupo quedó afectado por lo que le pasó", afirmó Scaloni.
Las palabras del técnico dejaron en evidencia el aprecio que existe por el futbolista dentro del seleccionado. Balerdi había trabajado durante toda la preparación con la ilusión de disputar su primer Mundial y la lesión apareció en el momento menos esperado, cuando faltaban apenas horas para el inicio del certamen.
El respaldo también llegó desde la dirigencia. Claudio Tapia, presidente de la AFA, utilizó sus redes para enviarle un mensaje de aliento al defensor: "Sé cuánto trabajaste, cuánto soñaste con este Mundial y todo el esfuerzo que hubo detrás de ese objetivo. Por eso duele. Pero también sé que vas a encontrar la fuerza para levantarte". Además, agregó: "Te deseo una pronta recuperación. Todo un país va a acompañarte en este camino y esperar tu regreso".
Mientras la Scaloneta se prepara para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo, el caso de Balerdi se convirtió en una de las historias más emotivas de las horas previas al debut. El apoyo de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los dirigentes refleja la importancia que tenía dentro del grupo y el deseo compartido de verlo recuperado lo antes posible.
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