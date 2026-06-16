Emotivo mensaje de los jugadores de la Selección Argentina para Leo Balerdi antes del debut

Durante una conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión y reconoció que se trató de un momento difícil para todos. "Tiene un problema en el sóleo y tenemos que darlo de baja porque no cumple con los requisitos mínimos para poder ayudarnos. Tuve que hablar con él y comunicarle que no lo íbamos a poder tener en cuenta. Lo conozco desde la Sub-20 y fue una lastima. Todo el grupo quedó afectado por lo que le pasó", afirmó Scaloni.

Las palabras del técnico dejaron en evidencia el aprecio que existe por el futbolista dentro del seleccionado. Balerdi había trabajado durante toda la preparación con la ilusión de disputar su primer Mundial y la lesión apareció en el momento menos esperado, cuando faltaban apenas horas para el inicio del certamen.

leo balerdi

El respaldo también llegó desde la dirigencia. Claudio Tapia, presidente de la AFA, utilizó sus redes para enviarle un mensaje de aliento al defensor: "Sé cuánto trabajaste, cuánto soñaste con este Mundial y todo el esfuerzo que hubo detrás de ese objetivo. Por eso duele. Pero también sé que vas a encontrar la fuerza para levantarte". Además, agregó: "Te deseo una pronta recuperación. Todo un país va a acompañarte en este camino y esperar tu regreso".

Mientras la Scaloneta se prepara para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo, el caso de Balerdi se convirtió en una de las historias más emotivas de las horas previas al debut. El apoyo de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los dirigentes refleja la importancia que tenía dentro del grupo y el deseo compartido de verlo recuperado lo antes posible.