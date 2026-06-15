En Dock Sud, celebraron el histórico empate de Cabo Verde ante España con una gran fiesta
Más de cien personas siguieron el debut mundialista en la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana. Emoción, orgullo y recuerdos.
Más de un centenar de personas se reunieron en Dock Sud, partido de Avellaneda, para vivir el histórico debut de Cabo Verde en el Mundial 2026. El seleccionado africano consiguió un importantísimo empate sin goles ante España por el Grupo H, lo que desató una verdadera fiesta entre los integrantes de la colectividad caboverdiana en la Argentina.
El encuentro se vivió con enorme entusiasmo en la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de Dock Sud, una de las instituciones que mantienen viva la identidad de la comunidad en el país. El pitazo final desató la locura entre los presentes, que entre abrazos, saltos y cánticos festejaron el empate conseguido frente a uno de los candidatos al preciado título.
El evento deportivo reunió a descendientes de caboverdianos llegados desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, además de vecinos de la zona que quisieron acompañar un momento considerado histórico para la comunidad.
"Cabo Verde jugando su primer Mundial es como cerrar un círculo, el círculo de lucha y de recuperación de tantos derechos perdidos. Para Cabo Verde, el Mundial es mucho más que unos partidos de fútbol", expresó Silvia Noemí Almeida, integrante de la colectividad, en diálogo con La Nación.
El orgullo también estuvo marcado por la historia de un pueblo atravesado por la migración. Los primeros caboverdianos llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y se asentaron principalmente en ciudades portuarias como Dock Sud, Ensenada, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde construyeron instituciones que preservaron sus tradiciones y fortalecieron los lazos comunitarios.
"Pensar que un país tan chico juegue un Mundial es espectacular. Para nosotros, Cabo Verde ya ganó", sostuvo Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de Dock Sud.
Ubicado frente a las costas de Senegal y con una población cercana a los 525 mil habitantes, Cabo Verde logró la clasificación al Mundial 2026 tras una destacada campaña en las eliminatorias africanas. Su presencia en la máxima cita del fútbol representa un hito para el país y también para una diáspora que, según estimaciones, supera ampliamente a la población residente en el archipiélago.
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