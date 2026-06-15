En Dock Sud, celebraron el histórico empate de Cabo Verde ante España con una gran fiesta

El orgullo también estuvo marcado por la historia de un pueblo atravesado por la migración. Los primeros caboverdianos llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y se asentaron principalmente en ciudades portuarias como Dock Sud, Ensenada, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde construyeron instituciones que preservaron sus tradiciones y fortalecieron los lazos comunitarios.

cabo verde dock sud

"Pensar que un país tan chico juegue un Mundial es espectacular. Para nosotros, Cabo Verde ya ganó", sostuvo Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de Dock Sud.

Ubicado frente a las costas de Senegal y con una población cercana a los 525 mil habitantes, Cabo Verde logró la clasificación al Mundial 2026 tras una destacada campaña en las eliminatorias africanas. Su presencia en la máxima cita del fútbol representa un hito para el país y también para una diáspora que, según estimaciones, supera ampliamente a la población residente en el archipiélago.