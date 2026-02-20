En la emotiva despedida de Eduardo Domínguez, Estudiantes le ganó a Sarmiento por 1-0
El "Pincha" fue local en el último partido de su entrenador, que sorpresivamente anunció su salida del club. Los detalles del encuentro.
En la despedida de Eduardo Domínguez tras el anuncio de su sorpresiva salida, Estudiantes venció por 1-0 a Sarmiento de Junín este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se jugó desde las 17.45 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Andrés Merlos, y contó con el gol de Castro a los 50 minutos, para darle la victoria al equipo local.
El presente de Estudiantes tras el anuncio de la salida de Domínguez
Estudiantes de La Plata atraviesa un presente de contrastes: mientras se mantiene como uno de los seis invictos del torneo tras cinco jornadas, el club enfrenta una profunda reestructuración tras confirmarse la salida de Eduardo Domínguez.
El "Barba", quien cosechó cinco títulos en tres años, le comunicó a Juan Sebastián Verón que ejecutará su cláusula de rescisión para asumir en Atlético Mineiro. El club brasileño abonará 1.500.000 dólares de resarcimiento para formalizar el traspaso del técnico, cuyo último partido al frente del "Pincha" fue este viernes.
Estudiantes vs. Sarmiento: resultado en vivo
Formaciones de Estudiantes vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026
Datos de Estudiantes vs. Sarmiento
- Hora: 17.45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Nahuel Viñas
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario