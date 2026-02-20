En la emotiva despedida de Eduardo Domínguez, Estudiantes le ganó a Sarmiento por 1-0

El "Barba", quien cosechó cinco títulos en tres años, le comunicó a Juan Sebastián Verón que ejecutará su cláusula de rescisión para asumir en Atlético Mineiro. El club brasileño abonará 1.500.000 dólares de resarcimiento para formalizar el traspaso del técnico, cuyo último partido al frente del "Pincha" fue este viernes.