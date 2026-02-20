Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Sarmiento de Junín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura.
En la despedida de Eduardo Domínguez tras el anuncio de su sorpresiva salida, Estudiantes y Sarmiento de Junín chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.45 horas de Argentina en el Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.
Estudiantes de La Plata atraviesa un presente de contrastes: mientras se mantiene como uno de los seis invictos del torneo tras cinco jornadas, el club enfrenta una profunda reestructuración tras confirmarse la salida de Eduardo Domínguez.
El "Barba", quien cosechó cinco títulos en tres años, le comunicó a Juan Sebastián Verón que ejecutará su cláusula de rescisión para asumir en Atlético Mineiro. El club brasileño abonará 1.500.000 dólares de resarcimiento para formalizar el traspaso del técnico, cuyo último partido al frente del "Pincha" será este fin de semana.
En este marco de despedidas, Estudiantes recibirá a Sarmiento de Junín, que llega con la urgencia de sumar puntos fuera de su estadio. El equipo de Facundo "Colo" Sava, que acumula tres derrotas y dos victorias, planea un cambio táctico para este duelo en La Plata: la inclusión de un defensor adicional para reforzar una línea que ha sufrido cada vez que salió de Junín en este febrero de 2026.
Formaciones de Estudiantes vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gaston Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Salle; Julián Contrera, Yair Arismendi, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Diego Churín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Sarmiento de Junín
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario