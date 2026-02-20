Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Sarmiento de Junín

En este marco de despedidas, Estudiantes recibirá a Sarmiento de Junín, que llega con la urgencia de sumar puntos fuera de su estadio. El equipo de Facundo "Colo" Sava, que acumula tres derrotas y dos victorias, planea un cambio táctico para este duelo en La Plata: la inclusión de un defensor adicional para reforzar una línea que ha sufrido cada vez que salió de Junín en este febrero de 2026.