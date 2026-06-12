En la TV de Sudáfrica hicieron un minuto de silencio después de la derrota ante México
Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena permanecieron callados durante varios segundos al analizar el tropiezo de los Bafana Bafana.
El comienzo de la participación de Sudáfrica en el Mundial 2026 estuvo muy lejos de las expectativas que se habían generado en torno al equipo africano. La derrota por 2-0 frente a México en el Estadio Azteca dejó múltiples señales de preocupación, tanto por el resultado como por el desarrollo del encuentro.
Sin respuestas futbolísticas y condicionado por dos expulsiones, el conjunto dirigido por Hugo Broos terminó su presentación inaugural con más dudas que certezas y una sensación generalizada de frustración entre sus hinchas. El dominio mexicano se hizo evidente desde los primeros minutos del compromiso. El gol tempranero de Julián Quiñones modificó rápidamente el escenario y obligó a Sudáfrica a asumir riesgos para intentar equilibrar el marcador.
Sin embargo, el equipo africano nunca logró encontrar fluidez en ataque ni generar situaciones claras para inquietar a su rival. Con el correr de los minutos, la superioridad del conjunto local se consolidó y la situación se agravó aún más para los Bafana Bafana cuando Yaya Sithole y Themba Zwane vieron la tarjeta roja, dejando a su selección con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego.
La segunda conquista mexicana, convertida por Raúl Jiménez, terminó por sentenciar el encuentro y profundizó el golpe anímico. Pero más allá de lo sucedido dentro de la cancha, uno de los momentos que más repercusión tuvo ocurrió después del partido durante una transmisión televisiva. En SportyTV, el conductor buscó la opinión de tres leyendas del fútbol sudafricano: Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena.
No obstante, ninguno de ellos logró emitir una respuesta inmediata. Durante más de treinta segundos permanecieron en silencio frente a las cámaras, reflejando la incredulidad y el desconcierto que generó la actuación de la selección. La escena se viralizó rápidamente en distintas plataformas digitales. Las imágenes mostraban a los tres exfutbolistas sin encontrar palabras para describir lo ocurrido, mientras el conductor intentaba obtener alguna reflexión.
El episodio fue interpretado por muchos aficionados como una representación exacta del estado de ánimo que atravesaba el país tras el debut mundialista. McCarthy, uno de los máximos referentes históricos de Sudáfrica y con una extensa trayectoria en clubes europeos, fue uno de los rostros más observados durante ese momento que recorrió el mundo.
Los tres protagonistas conocen perfectamente lo que significa representar a su país en una Copa del Mundo. McCarthy, Fortune y Mokoena participaron en las ediciones de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, además de haber construido importantes carreras en el fútbol internacional. Por eso, su reacción tuvo todavía más impacto entre los seguidores de la selección.
La falta de palabras no fue interpretada como una simple sorpresa, sino como una muestra de la preocupación que existe por el rendimiento mostrado en el estreno. Ahora, con los compromisos ante Corea del Sur y República Checa en el horizonte, Sudáfrica está obligada a reaccionar rápidamente para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase y evitar una nueva eliminación temprana en la máxima cita del fútbol mundial.
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