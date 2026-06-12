En la TV de Sudáfrica hicieron un minuto de silencio después de la derrota ante México

No obstante, ninguno de ellos logró emitir una respuesta inmediata. Durante más de treinta segundos permanecieron en silencio frente a las cámaras, reflejando la incredulidad y el desconcierto que generó la actuación de la selección. La escena se viralizó rápidamente en distintas plataformas digitales. Las imágenes mostraban a los tres exfutbolistas sin encontrar palabras para describir lo ocurrido, mientras el conductor intentaba obtener alguna reflexión.

El episodio fue interpretado por muchos aficionados como una representación exacta del estado de ánimo que atravesaba el país tras el debut mundialista. McCarthy, uno de los máximos referentes históricos de Sudáfrica y con una extensa trayectoria en clubes europeos, fue uno de los rostros más observados durante ese momento que recorrió el mundo.

quinones Julián Quiñones aprovechó un blooper de Sudáfrica y marcó el primer gol del Mundial 2026

Los tres protagonistas conocen perfectamente lo que significa representar a su país en una Copa del Mundo. McCarthy, Fortune y Mokoena participaron en las ediciones de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, además de haber construido importantes carreras en el fútbol internacional. Por eso, su reacción tuvo todavía más impacto entre los seguidores de la selección.

La falta de palabras no fue interpretada como una simple sorpresa, sino como una muestra de la preocupación que existe por el rendimiento mostrado en el estreno. Ahora, con los compromisos ante Corea del Sur y República Checa en el horizonte, Sudáfrica está obligada a reaccionar rápidamente para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase y evitar una nueva eliminación temprana en la máxima cita del fútbol mundial.