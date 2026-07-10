Luis de la Fuente elogió a Gustavo Alfaro y explicó por qué lo considera una referencia
El seleccionador de España sorprendió en la previa del duelo ante Bélgica al destacar públicamente el trabajo del entrenador de Paraguay y valorar sus conceptos futbolísticos.
La conferencia de prensa de Luis de la Fuente en la antesala del compromiso entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una declaración que rápidamente llamó la atención. Consultado sobre la conducción de grupos y la construcción del liderazgo dentro de un plantel, el entrenador español no dudó en mencionar a Gustavo Alfaro como uno de los técnicos que más admira y cuyos conceptos considera una referencia.
El seleccionador español explicó que sigue de cerca las ideas del actual entrenador de Paraguay, quien viene de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en la definición por penales. Según De la Fuente, la manera en que Alfaro entiende la conducción de un equipo representa un modelo muy valioso para el fútbol moderno.
Antes de profundizar sobre el técnico argentino, el entrenador de España también destacó el trabajo que viene realizando Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, señalando que comparte gran parte de su manera de entender el juego y la gestión de un grupo. "Comparto mucho todos sus planteamientos. En los futbolístico soy un admirador de él y en lo personal le conozco y sé que es una gran persona y celebro que sea así", expresó inicialmente al referirse al campeón del mundo.
Los elogios de Luis de la Fuente para Gustavo Alfaro en la previa de España-Bélgica
Luego llegó el reconocimiento para Alfaro, al que presentó como otro de los entrenadores que observa con especial atención. "Esto derriba ciertos mitos. Una vez a Gustavo Alfaro, de quien también me declaro otro admirador, admiro mucha gente, a la gente buena", afirmó entre sonrisas antes de explicar qué aspecto del trabajo del entrenador argentino más lo había marcado.
De la Fuente recordó una reflexión pública realizada por Alfaro sobre la importancia de construir grupos desde los valores humanos antes que desde la autoridad tradicional. Esa idea, según explicó, influyó positivamente en la forma en que intenta conducir al seleccionado español.
"Gustavo Alfaro habló que hoy lo que está en boga y tiene que funcionar es el liderazgo en valores y creo que eso tiene una potencia más que cualquier otro comportamiento y hay muchos tipos de liderazgos, pero este funciona en otros. Este modelo funciona y nosotros tratamos de hacer crecer todo sobre el grupo", señaló.
¿Qué dijo del duelo de cuartos de final y de llegar como candidato al título?
Pensando en el encuentro frente a Bélgica, De la Fuente reconoció que entiende por qué España aparece como uno de los candidatos, aunque evitó darle demasiada importancia a esa condición. "No tengo miedo ni complejos para admitir el favoritismo, pero en este tipo de partidos no existen favoritos. No nos trasladan presión si consideran que somos favoritos", aseguró.
Por último, el entrenador admitió que también vive los partidos con nervios, aunque explicó que la confianza en el trabajo realizado le permite afrontar cada desafío con tranquilidad. "Soy de carne y hueso y también me pongo nervioso, tengo mucha seguridad sobre lo que controlo y lo que controlo lo tengo muy controlado. Si algo se escapa está fuera de nuestro control y no nos tiene que inquietar, me da tranquilidad el trabajo bien hecho y tengo los profesionales que tengo al lado. La calma es poder, dominar la situación me da poder", concluyó.
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