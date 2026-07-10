Luis de la Fuente elogió a Gustavo Alfaro y explicó por qué lo considera una referencia

"Gustavo Alfaro habló que hoy lo que está en boga y tiene que funcionar es el liderazgo en valores y creo que eso tiene una potencia más que cualquier otro comportamiento y hay muchos tipos de liderazgos, pero este funciona en otros. Este modelo funciona y nosotros tratamos de hacer crecer todo sobre el grupo", señaló.

¿Qué dijo del duelo de cuartos de final y de llegar como candidato al título?

Pensando en el encuentro frente a Bélgica, De la Fuente reconoció que entiende por qué España aparece como uno de los candidatos, aunque evitó darle demasiada importancia a esa condición. "No tengo miedo ni complejos para admitir el favoritismo, pero en este tipo de partidos no existen favoritos. No nos trasladan presión si consideran que somos favoritos", aseguró.

Por último, el entrenador admitió que también vive los partidos con nervios, aunque explicó que la confianza en el trabajo realizado le permite afrontar cada desafío con tranquilidad. "Soy de carne y hueso y también me pongo nervioso, tengo mucha seguridad sobre lo que controlo y lo que controlo lo tengo muy controlado. Si algo se escapa está fuera de nuestro control y no nos tiene que inquietar, me da tranquilidad el trabajo bien hecho y tengo los profesionales que tengo al lado. La calma es poder, dominar la situación me da poder", concluyó.