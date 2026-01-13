Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Cerro Porteño

El partido tendrá un condimento especial por el regreso de Diego Martínez al banco del Globo. El entrenador inició su segundo ciclo al frente del club tras la salida de Frank Darío Kudelka y comienza a plasmar su idea futbolística. Huracán viene de un 2025 intenso, en el que estuvo muy cerca de coronarse en el Torneo Apertura y quedó a las puertas de clasificar a competencias continentales. Sin embargo, el final del año dejó sabor amargo y la dirigencia decidió apostar por un cambio de rumbo.