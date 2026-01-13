Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Cerro Porteño
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Cerro Porteño por la Serie Río de la Plata en Uruguay.
Por un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, Huracán dará este martes desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi uno de los primeros pasos formales de su temporada 2026 cuando se enfrente a Cerro Porteño en Montevideo.
El partido tendrá un condimento especial por el regreso de Diego Martínez al banco del Globo. El entrenador inició su segundo ciclo al frente del club tras la salida de Frank Darío Kudelka y comienza a plasmar su idea futbolística. Huracán viene de un 2025 intenso, en el que estuvo muy cerca de coronarse en el Torneo Apertura y quedó a las puertas de clasificar a competencias continentales. Sin embargo, el final del año dejó sabor amargo y la dirigencia decidió apostar por un cambio de rumbo.
Del otro lado estará Cerro Porteño, uno de los equipos más fuertes del fútbol paraguayo en la última temporada. El conjunto de Asunción llega con el envión de haber conquistado el Torneo Clausura y la Supercopa de Paraguay, y con la mira puesta en un año cargado de desafíos, incluida su participación en la Copa Libertadores. El plantel mantiene una base experimentada, con jugadores conocidos para el público argentino como Federico Carrizo, Juan Iturbe, Cecilio Domínguez y Bruno Valdéz.
Probables formaciones de Huracán vs. Cerro Porteño
- Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
- Cerro Porteño: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Bava.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Cerro Porteño por la Serie Río de La Plata
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. También podrá verse en vivo por la plataforma de streaming Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario