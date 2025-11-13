Video: el alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil

Fanático declarado de Boca, Deyverson nunca ocultó su deseo de jugar en el club argentino. “Si un día me llaman y me dicen ‘vení a Boca’, me encantaría. Soy un jugador de ir al frente, y Boca tiene mucho de eso”, expresó meses atrás en una entrevista con ESPN, reforzando el vínculo emocional que lo une al “Titán”.

El partido tuvo un desarrollo cambiante: Hulk abrió la cuenta para Mineiro a los 8 minutos y Vitor Hugo amplió antes del descanso. Deyverson descontó al inicio del complemento y, tras un nuevo tanto de Eduardo Pereira, volvió a convertir de penal. En el cierre, completó su hat-trick y protagonizó el festejo que hoy recorre las redes.

deyverson

En la tabla, Atlético Mineiro marcha noveno con 44 puntos, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Fortaleza sigue penúltimo con 31, a cuatro unidades de la salvación. Restan cinco fechas para el cierre y el equipo de Palermo deberá sumar fuerte ante Bahía, Bragantino, Corinthians, Botafogo y nuevamente el propio Mineiro.

La reacción del plantel y el renacer de Deyverson reflejan la impronta de Palermo, que logró devolverle vida a un grupo que parecía sin rumbo. Y en ese abrazo desbordado, más que un festejo, se condensó el símbolo de una resurrección deportiva que emocionó a Brasil.