Video: el alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil
El delantero de Fortaleza fue la figura en el empate 3-3 ante Atlético Mineiro con un triplete y celebró con el DT argentino, en una imagen que recorrió todo el país.
La noche del miércoles dejó un resultado inesperado en el Brasileirao. El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli ganaba 3-1 y parecía encaminarse a una victoria cómoda, pero un triplete de Deyverson le dio a Fortaleza un empate agónico por 3-3 en un partido pendiente de la fecha 16. El protagonista absoluto fue el delantero brasileño, quien selló la igualdad en tiempo adicional y desató un festejo descontrolado junto a Martín Palermo, su entrenador, que rápidamente se volvió viral en todo Brasil.
El gol del empate desató la euforia: Deyverson corrió hacia el banco, abrazó al “Titán” y gritó con furia el tanto que mantiene vivas las esperanzas del Tricolor de Acero en la pelea por la permanencia. En contraste, el Mineiro se fue con amargura, a pocos días de disputar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.
La llegada de Palermo al banco de Fortaleza significó un punto de inflexión en la carrera del atacante. El exgoleador de Boca lo recuperó futbolísticamente después de que fuera marginado del plantel por el anterior DT, Renato Paiva, debido a cuestiones disciplinarias. Desde entonces, el argentino logró reconectarlo con el juego y devolverle protagonismo dentro del equipo.
“Sé que Deyverson tiene su locura interior, pero es bueno tener ese tipo de jugadores. Lo respeto y lo ayudaré para que vuelva a competir, porque es importante y querido”, había dicho Palermo en su presentación, adelantando el trabajo que se propuso con uno de los futbolistas más excéntricos del fútbol brasileño.
La exclusión de Deyverson se había producido meses atrás, cuando su comportamiento y perfil mediático fueron considerados un “mal ejemplo” para los más jóvenes. Pero el atacante, conocido por sus gestos provocadores y su estilo histriónico —como el famoso amague con elongación que se viralizó frente a River—, encontró en Palermo un entrenador que comprendió su personalidad y supo canalizarla en beneficio del equipo.
Fanático declarado de Boca, Deyverson nunca ocultó su deseo de jugar en el club argentino. “Si un día me llaman y me dicen ‘vení a Boca’, me encantaría. Soy un jugador de ir al frente, y Boca tiene mucho de eso”, expresó meses atrás en una entrevista con ESPN, reforzando el vínculo emocional que lo une al “Titán”.
El partido tuvo un desarrollo cambiante: Hulk abrió la cuenta para Mineiro a los 8 minutos y Vitor Hugo amplió antes del descanso. Deyverson descontó al inicio del complemento y, tras un nuevo tanto de Eduardo Pereira, volvió a convertir de penal. En el cierre, completó su hat-trick y protagonizó el festejo que hoy recorre las redes.
En la tabla, Atlético Mineiro marcha noveno con 44 puntos, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Fortaleza sigue penúltimo con 31, a cuatro unidades de la salvación. Restan cinco fechas para el cierre y el equipo de Palermo deberá sumar fuerte ante Bahía, Bragantino, Corinthians, Botafogo y nuevamente el propio Mineiro.
La reacción del plantel y el renacer de Deyverson reflejan la impronta de Palermo, que logró devolverle vida a un grupo que parecía sin rumbo. Y en ese abrazo desbordado, más que un festejo, se condensó el símbolo de una resurrección deportiva que emocionó a Brasil.
