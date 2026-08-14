Neymar habló tras la remontada de Santos: "Si van a venir negativos, quédense en casa"
El delantero fue clave en el triunfo 2-1 ante Macará con dos asistencias y, tras el partido, pidió que los hinchas acompañen al equipo en un momento decisivo de la temporada.
Neymar volvió a ser determinante para Santos en una noche que terminó con remontada y clasificación encaminada en la Copa Sudamericana 2026, aunque el futbolista brasileño aprovechó el final del encuentro para dejar un mensaje contundente dirigido a los hinchas. El conjunto paulista venció 2-1 a Macará en Vila Belmiro después de comenzar abajo en el marcador y tuvo nuevamente al número 10 como uno de los grandes protagonistas.
El triunfo llegó en un momento importante para el Peixe, que atraviesa una temporada exigente y pelea por alejarse de los últimos puestos del Brasileirao. Además, el equipo continúa compitiendo en la Copa de Brasil y en el certamen continental, por lo que cada partido representa una prueba para un plantel que necesita resultados positivos.
La estrella de la Canarinha respondió en el campo con dos asistencias y luego habló sobre el clima que rodea al equipo. El delantero reconoció el sufrimiento que atraviesan los simpatizantes, pero pidió una actitud diferente cuando concurren al estadio.
Santos comenzó perdiendo ante Macará pero lo dio vuelta
El partido en Vila Belmiro tuvo un comienzo inesperado para el conjunto brasileño. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Mateo Viera consiguió desbordar por un costado y envió un centro que encontró al uruguayo Franco Posse. El atacante aprovechó la primera ocasión clara de Macará y convirtió el 1-0. El golpe obligó a Santos a reaccionar desde temprano. El equipo dirigido por Cuca necesitaba encontrar espacios para revertir el resultado y evitar una complicación inesperada como local.
La respuesta apareció cerca del final del primer tiempo y tuvo como protagonista principal a Neymar. El brasileño recibió cerca del área y resolvió con un toque de primera para habilitar a Gabriel Barbosa. Gabigol controló la asistencia y definió de zurda para establecer el 1-1.
La sociedad entre dos de los jugadores de mayor jerarquía del plantel permitió que Santos llegara al descanso con otro ánimo. Después de haber comenzado perdiendo, el equipo paulista logró recuperar terreno y encaró el complemento con la intención de completar la remontada.
El segundo gol llegó a los 76 minutos. Neymar se hizo cargo de un tiro de esquina y encontró a Willian Arao en el primer palo. El mediocampista aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 que terminó dándole la victoria al conjunto brasileño.
El fuerte mensaje de Neymar a los hinchas
Después del encuentro, Ney no solamente destacó el resultado. El delantero también se refirió al comportamiento de los hinchas y reclamó un mayor acompañamiento en los momentos complicados: "Sé que el hincha viene sufriendo hace muchos años, pero si se queda pensando en eso y viene al estadio con pensamiento negativo, mejor que se quede en casa", expresó el brasileño.
Neymar fue todavía más directo al describir el clima que percibe desde las tribunas: "Cada vez que damos un pase mal, la crítica llega enseguida. ¡Aplaudan, alienten!". El futbolista también planteó que la exigencia debe ser recíproca entre los protagonistas y los simpatizantes: "Así como ellos nos exigen, yo también les exijo".
Sus declaraciones llegaron inmediatamente después de una remontada que permitió a Santos quedarse con un triunfo importante en Vila Belmiro. El mensaje del crack estuvo relacionado con la necesidad de generar un ambiente positivo alrededor del equipo, especialmente en un tramo de la temporada en el que cada resultado tiene un peso importante.
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