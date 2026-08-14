Neymar habló tras la remontada de Santos: "Si van a venir negativos, quédense en casa"

Após a vitória do Santos contra o Macará, Neymar revelou conversa que teve com um torcedor durante o jogo e pediu apoio durante a partida.



Assista aos jogos AO VIVO da Conmebol Sul-Americana pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus!#SulAmericanaNaESPN pic.twitter.com/IA0JE8iTS6 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 14, 2026

La sociedad entre dos de los jugadores de mayor jerarquía del plantel permitió que Santos llegara al descanso con otro ánimo. Después de haber comenzado perdiendo, el equipo paulista logró recuperar terreno y encaró el complemento con la intención de completar la remontada.

El segundo gol llegó a los 76 minutos. Neymar se hizo cargo de un tiro de esquina y encontró a Willian Arao en el primer palo. El mediocampista aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 que terminó dándole la victoria al conjunto brasileño.

El fuerte mensaje de Neymar a los hinchas

Después del encuentro, Ney no solamente destacó el resultado. El delantero también se refirió al comportamiento de los hinchas y reclamó un mayor acompañamiento en los momentos complicados: "Sé que el hincha viene sufriendo hace muchos años, pero si se queda pensando en eso y viene al estadio con pensamiento negativo, mejor que se quede en casa", expresó el brasileño.

Neymar fue todavía más directo al describir el clima que percibe desde las tribunas: "Cada vez que damos un pase mal, la crítica llega enseguida. ¡Aplaudan, alienten!". El futbolista también planteó que la exigencia debe ser recíproca entre los protagonistas y los simpatizantes: "Así como ellos nos exigen, yo también les exijo".

Sus declaraciones llegaron inmediatamente después de una remontada que permitió a Santos quedarse con un triunfo importante en Vila Belmiro. El mensaje del crack estuvo relacionado con la necesidad de generar un ambiente positivo alrededor del equipo, especialmente en un tramo de la temporada en el que cada resultado tiene un peso importante.