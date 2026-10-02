Enorme performance: Marco Morelli sorprendió en Japón y fue el más rápido de Moto3

Su registro de 1:55.280 fue suficiente para superar a Yamanaka y colocarse en una posición privilegiada de cara al resto del fin de semana. El resultado representa además un impulso importante para el piloto argentino, que buscará transformar esta buena actuación inicial en una posición competitiva durante la clasificación y la carrera.

Perrone también tuvo una jornada positiva. El piloto nacional terminó quinto y quedó a una diferencia mínima del tiempo establecido por su compatriota. Según los registros informados, terminó a 132 milésimas del primer puesto. Con ambos dentro de los mejores tiempos, Argentina consiguió colocar a sus dos representantes directamente en la Q2.

La clasificación será clave en Motegi

El resultado de la práctica no define las posiciones de largada, pero sí dejó bien posicionados a Morelli y Perrone para afrontar la siguiente etapa del fin de semana. Ambos evitaron tener que disputar una instancia previa y podrán concentrarse directamente en la segunda sesión clasificatoria.

La Q2 será determinante para establecer el lugar desde el cual comenzarán la carrera principal. Para Morelli, además, será una oportunidad de confirmar el ritmo que mostró durante el viernes y demostrar que el liderazgo conseguido no fue circunstancial.

Perrone, por su parte, intentará mantener el rendimiento exhibido en la práctica y acercarse todavía más a los primeros puestos.

¿Cuándo vuelven a correr los argentinos?

La actividad de Moto3 continuará en el circuito de Motegi con las sesiones que definirán la grilla de partida. La carrera está programada para el sábado a las 23 horas de Argentina, en una competencia que tendrá nuevamente a Morelli y Perrone como representantes del país.

El desempeño de ambos genera expectativas para una jornada que puede ser importante dentro del calendario de la categoría. Morelli llegará después de haber terminado primero en la práctica, mientras que Perrone lo hará desde un quinto puesto que también lo dejó directamente clasificado para la Q2.

Así quedó el top 10 de la práctica clasificatoria de Moto3 en Motegi