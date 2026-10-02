Enorme performance: Marco Morelli sorprendió en Japón y fue el más rápido de Moto3
El piloto argentino marcó el mejor registro del viernes en Motegi y terminó por delante del local Ryusei Yamanaka. Valentín Perrone también tuvo una destacada actuación y quedó quinto.
Marco Morelli protagonizó una de las grandes noticias del viernes en el Gran Premio de Japón de Moto3. El piloto argentino se quedó con el mejor tiempo de la práctica disputada en el circuito de Motegi y comenzó el fin de semana con un resultado que lo posiciona entre los principales protagonistas de la categoría.
Morelli completó su vuelta más rápida en 1:55.280, registro que le permitió superar al japonés Ryusei Yamanaka y quedarse con el primer lugar de la sesión. La actuación del argentino resultó especialmente destacada porque consiguió imponerse en un circuito exigente y frente a pilotos que conocen muy bien el trazado.
La jornada también entregó otra buena noticia para el motociclismo argentino. Valentín Perrone, el otro representante nacional en Moto3, finalizó en la quinta posición y quedó cerca de la punta. De esta manera, los dos pilotos argentinos consiguieron terminar entre los puestos que les permiten avanzar directamente a la segunda instancia de clasificación.
Morelli terminó el viernes en lo más alto
El rendimiento de Morelli fue uno de los puntos destacados de la jornada en Motegi. El argentino consiguió encontrar rápidamente un ritmo competitivo y terminó la práctica como líder de la clasificación de tiempos.
Su registro de 1:55.280 fue suficiente para superar a Yamanaka y colocarse en una posición privilegiada de cara al resto del fin de semana. El resultado representa además un impulso importante para el piloto argentino, que buscará transformar esta buena actuación inicial en una posición competitiva durante la clasificación y la carrera.
Perrone también tuvo una jornada positiva. El piloto nacional terminó quinto y quedó a una diferencia mínima del tiempo establecido por su compatriota. Según los registros informados, terminó a 132 milésimas del primer puesto. Con ambos dentro de los mejores tiempos, Argentina consiguió colocar a sus dos representantes directamente en la Q2.
La clasificación será clave en Motegi
El resultado de la práctica no define las posiciones de largada, pero sí dejó bien posicionados a Morelli y Perrone para afrontar la siguiente etapa del fin de semana. Ambos evitaron tener que disputar una instancia previa y podrán concentrarse directamente en la segunda sesión clasificatoria.
La Q2 será determinante para establecer el lugar desde el cual comenzarán la carrera principal. Para Morelli, además, será una oportunidad de confirmar el ritmo que mostró durante el viernes y demostrar que el liderazgo conseguido no fue circunstancial.
Perrone, por su parte, intentará mantener el rendimiento exhibido en la práctica y acercarse todavía más a los primeros puestos.
¿Cuándo vuelven a correr los argentinos?
La actividad de Moto3 continuará en el circuito de Motegi con las sesiones que definirán la grilla de partida. La carrera está programada para el sábado a las 23 horas de Argentina, en una competencia que tendrá nuevamente a Morelli y Perrone como representantes del país.
El desempeño de ambos genera expectativas para una jornada que puede ser importante dentro del calendario de la categoría. Morelli llegará después de haber terminado primero en la práctica, mientras que Perrone lo hará desde un quinto puesto que también lo dejó directamente clasificado para la Q2.
Así quedó el top 10 de la práctica clasificatoria de Moto3 en Motegi
- Marco Morelli - 1:55.280 | Argentina | KTM
- Ryusei Yamanaka - 1:55.296 | Japón | KTM
- Brian Uriarte - 1:55.364 | España | KTM
- Alvaro Carpe - 1:55.393 | España | KTM
- Valentín Perrone - 1:55.412 | Argentina | KTM
- Maximo Quiles - 1:55.509 | España | KTM
- David Muñoz - 1:55.561 | España | KTM
- Veda Pratama - 1:55.597 | Indonesia | Honda
- Matteo Bertelle - 1:55.616 | Italia | KTM
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