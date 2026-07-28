Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Tigre podría ser sancionado por la bandera de Malvinas

Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Así fue el trámite de la ida en Montevideo: violento ataque tras el final

La historia comenzó a resolverse muy temprano. Apenas transcurridos dos minutos de juego, Jalil Elías abrió el marcador y le permitió al Matador manejar el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad. Antes del descanso apareció Ignacio Russo para ampliar la diferencia y darle aún más respaldo al planteo del equipo.

En la segunda parte, Tigre mantuvo el dominio y terminó de sentenciar la serie con una gran acción colectiva que culminó en el gol de Elías Cabrera, encargado de establecer el 3-0 definitivo que sorprendió por la contundencia frente a uno de los clubes con mayor tradición internacional del continente.

Sin embargo, la ida dejó un episodio que trascendió lo estrictamente deportivo. Finalizado el encuentro en Montevideo, un grupo de simpatizantes de Tigre fue víctima de una emboscada en las inmediaciones del estadio. Durante los incidentes, un hincha recibió un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital del Cerro.

Afortunadamente, el proyectil impactó en uno de sus brazos y el hombre evolucionó de manera favorable tras recibir atención médica. A raíz de ese hecho, el operativo de seguridad para la revancha fue reforzado con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia durante la presencia de los simpatizantes de Nacional en Argentina.

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