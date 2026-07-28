Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
Luego del contundente 3-0 obtenido como visitante, el equipo argentino intentará confirmar su pase a los octavos de final, donde ya espera Montevideo City Torque.
Tigre afrontará una de las noches más importantes de su temporada cuando reciba a Nacional de Uruguay desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna, por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Gracias a la amplia ventaja obtenida hace una semana en Montevideo, el conjunto de Victoria llega con un panorama muy favorable para avanzar a los octavos de final del certamen continental.
El equipo argentino dio una verdadera muestra de autoridad en el partido disputado en el Gran Parque Central. Desde el comienzo impuso condiciones y construyó una victoria por 3-0 que lo dejó a un paso de meterse entre los 16 mejores de la competencia. Con ese resultado, puede afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque el cuerpo técnico insiste en que no habrá margen para relajarse frente a un rival que intentará revertir una serie muy complicada.
En cuanto a la actualidad futbolística, el Matador preservó a varios de sus habituales titulares durante el fin de semana para priorizar el compromiso internacional. Con una formación alternativa, cayó por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Clausura, una derrota que no modificó el foco principal del plantel, centrado completamente en la Copa Sudamericana.
Del lado del conjunto uruguayo, el Bolso llegará con mayor descanso, ya que su compromiso correspondiente al campeonato local frente a Progreso fue postergado. Esa situación permitió que el cuerpo técnico trabajara exclusivamente en intentar preparar una remontada que aparece como una misión muy compleja.
El ganador de esta llave se medirá en los octavos de final con Montevideo City Torque, otro equipo uruguayo que aguarda por conocer a su próximo adversario en la Copa Sudamericana.
Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
Así fue el trámite de la ida en Montevideo: violento ataque tras el final
La historia comenzó a resolverse muy temprano. Apenas transcurridos dos minutos de juego, Jalil Elías abrió el marcador y le permitió al Matador manejar el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad. Antes del descanso apareció Ignacio Russo para ampliar la diferencia y darle aún más respaldo al planteo del equipo.
En la segunda parte, Tigre mantuvo el dominio y terminó de sentenciar la serie con una gran acción colectiva que culminó en el gol de Elías Cabrera, encargado de establecer el 3-0 definitivo que sorprendió por la contundencia frente a uno de los clubes con mayor tradición internacional del continente.
Sin embargo, la ida dejó un episodio que trascendió lo estrictamente deportivo. Finalizado el encuentro en Montevideo, un grupo de simpatizantes de Tigre fue víctima de una emboscada en las inmediaciones del estadio. Durante los incidentes, un hincha recibió un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital del Cerro.
Afortunadamente, el proyectil impactó en uno de sus brazos y el hombre evolucionó de manera favorable tras recibir atención médica. A raíz de ese hecho, el operativo de seguridad para la revancha fue reforzado con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia durante la presencia de los simpatizantes de Nacional en Argentina.
Tigre vs. Nacional, por la Copa Sudamericana 2026: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Flavio De Souza (BRA).
- VAR: Wagner Reway (BRA).
- TV: ESPN.
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