Flamengo venció a Cruz Azul y se coronó campeón del Derbi de las Américas

Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, había llegado a Doha con la esperanza de avanzar en el certamen, pero se topó con un rival efectivo. El equipo mexicano estuvo cerca del empate con un remate del uruguayo Matías Fernández, anulado por fuera de juego a los 41. Poco después, a los 44, Jorge Sánchez capturó un rebote fuera del área y sacó una volea que se metió junto al poste derecho del arco defendido por Agustín Rossi, poniendo el 1-1 en el marcador.