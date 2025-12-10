Flamengo venció a Cruz Azul y se coronó campeón del Derbi de las Américas
El Mengao superó 2-1 al elenco mexicano, consiguió un título más en Qatar y va por el premio mayor.
Flamengo dio un paso firme en la Copa Intercontinental al derrotar 2-1 a Cruz Azul en un partido decidido por la jerarquía de Giorgian de Arrascaeta. El uruguayo abrió el marcador a los 15 minutos tras aprovechar un grave error del argentino Gonzalo Piovi, quien dejó corto un pase dentro del área y permitió que el volante definiera desde el punto penal.
Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, había llegado a Doha con la esperanza de avanzar en el certamen, pero se topó con un rival efectivo. El equipo mexicano estuvo cerca del empate con un remate del uruguayo Matías Fernández, anulado por fuera de juego a los 41. Poco después, a los 44, Jorge Sánchez capturó un rebote fuera del área y sacó una volea que se metió junto al poste derecho del arco defendido por Agustín Rossi, poniendo el 1-1 en el marcador.
El complemento mostró un trámite más parejo, con aproximaciones de ambos lados. Flamengo probó primero con un remate de media distancia de Gonzalo Plata a los 69, que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, el Mengao terminó imponiendo su jerarquía. A los 71, De Arrascaeta encaró por el costado izquierdo, se metió en el área y remató cruzado. Aunque Piovi intentó despejar sobre la línea, la tecnología de gol confirmó que la pelota había ingresado y el tanto fue validado.
Con el triunfo, Flamengo avanzó a la semifinal, donde enfrentará a Pyramids de Egipto por un lugar en la final ante el Paris Saint Germain, campeón europeo. Para Cruz Azul el golpe vuelve a ser duro. Bajo el mando de Nicolás Larcamón, el equipo sumó un nuevo traspié tras las caídas en la Leagues Cup y el torneo Apertura. El título de la CONCACAF, que lo clasificó a este certamen, había sido logrado bajo la conducción del uruguayo Vicente Sánchez.
Flamengo vs. Cruz Azul: formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
- Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya; Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández, Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda. DT: Nicolás Larcamón.
Flamengo vs. Cruz Azul: otros datos
- Hora: 14:00.
- Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán).
- Árbitro: Glenn Nyberg.
- VAR: Fedayi San.
- TV: DSports.
