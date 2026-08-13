Enzo Fernández, en la órbita del Manchester City: que tiene que pasar para que se concrete
Enzo Maresca conoce bien al argentino por su paso por Chelsea y podría ser la principal alternativa si se dan mas salidas en el equipo.
El mercado de pases europeo promete grandes movimientos y Enzo Fernández podría convertirse en uno de los protagonistas. El mediocampista argentino, actualmente en Chelsea, está en el radar del Manchester City, aunque su llegada dependerá de que el equipo de Enzo Maresca pierda a alguna de sus piezas importantes en la mitad de la cancha.
De acuerdo con la información publicada por The Athletic, el exjugador de River es uno de los candidatos firmes para reforzar al conjunto celeste. Su conocimiento previo y su buena relación con el actual entrenador podrían jugar a favor del argentino a la hora de avanzar en una eventual negociación.
Fernández viene de una temporada atravesada por algunos roces con la directiva de Chelsea, luego de la sanción que recibió tras dar a entender que quería jugar en Real Madrid.
Pese a aquella situación, el club londinense mantiene su intención de contar con el mediocampista, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2032. Sin embargo, el interés del Manchester City no dependerá únicamente de la posibilidad de negociar con los blues. El futuro de varias piezas del mediocampo será determinante para definir si el club inglés avanza por el argentino.
Tras la salida de Bernardo Silva, también existe la posibilidad de que Rodri regrese al fútbol español. A eso se suma el interés de distintos clubes por Tijjani Reijnders, cuya eventual transferencia podría abrir un lugar en la mitad de la cancha del City. La reciente incorporación de Eliott Anderson respondió a la necesidad de sumar jerarquía en ese sector, aunque la eventual salida de algunos de los nombres mencionados podría obligar al Manchester City a buscar otro refuerzo de peso.
En ese escenario aparece Enzo Fernández, aunque sacarlo de Chelsea no será una tarea sencilla. El mediocampista es una pieza importante para el conjunto londinense y su extenso contrato le da al club una posición de fuerza para negociar.
Xabi Alonso habló con Enzo Fernández
Enzo Fernández es uno de los capitanes y referentes de Chelsea, por lo que Xabi Alonso pretende contar con él para su primera temporada al frente del equipo. El entrenador español incluso reveló que mantuvo una conversación con el mediocampista argentino durante el Mundial, aunque prefirió mantener en privado los detalles del encuentro.
“He hablado con Enzo Fernández”, reconoció. Luego, ante la consulta sobre el contenido de aquella charla, fue contundente: “Pero como pueden entender, lo que dijimos permanecerá en privado”. Finalmente, el entrenador fue consultado sobre si quería retener a Fernández de cara al futuro. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí”.
De esta manera, mientras el Manchester City sigue atento a los movimientos que puedan producirse en su mediocampo, Chelsea mantiene firme su postura de conservar a una de sus principales figuras. Para que Enzo Fernández cambie de club, primero deberán darse una serie de salidas y, después, una negociación que promete ser larga y costosa.
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