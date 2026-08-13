Enzo Fernández, en la órbita del Manchester City: que tiene que pasar para que se concrete

Tras la salida de Bernardo Silva, también existe la posibilidad de que Rodri regrese al fútbol español. A eso se suma el interés de distintos clubes por Tijjani Reijnders, cuya eventual transferencia podría abrir un lugar en la mitad de la cancha del City. La reciente incorporación de Eliott Anderson respondió a la necesidad de sumar jerarquía en ese sector, aunque la eventual salida de algunos de los nombres mencionados podría obligar al Manchester City a buscar otro refuerzo de peso.

En ese escenario aparece Enzo Fernández, aunque sacarlo de Chelsea no será una tarea sencilla. El mediocampista es una pieza importante para el conjunto londinense y su extenso contrato le da al club una posición de fuerza para negociar.

Xabi Alonso habló con Enzo Fernández

Enzo Fernández es uno de los capitanes y referentes de Chelsea, por lo que Xabi Alonso pretende contar con él para su primera temporada al frente del equipo. El entrenador español incluso reveló que mantuvo una conversación con el mediocampista argentino durante el Mundial, aunque prefirió mantener en privado los detalles del encuentro.

“He hablado con Enzo Fernández”, reconoció. Luego, ante la consulta sobre el contenido de aquella charla, fue contundente: “Pero como pueden entender, lo que dijimos permanecerá en privado”. Finalmente, el entrenador fue consultado sobre si quería retener a Fernández de cara al futuro. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí”.

De esta manera, mientras el Manchester City sigue atento a los movimientos que puedan producirse en su mediocampo, Chelsea mantiene firme su postura de conservar a una de sus principales figuras. Para que Enzo Fernández cambie de club, primero deberán darse una serie de salidas y, después, una negociación que promete ser larga y costosa.