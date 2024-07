Interna en el Chelsea: Wesley Fofana habló de Enzo Fernández tras acusarlo de racismo

Al término de un entrenamiento, Fofana se retractó, insistiendo que Enzo no es racista. “Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el vídeo. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba", reflexionó.