La durísima sanción que podría recibir Enzo Fernández en la Premier League por el video de la canción racista

La durísima sanción que podría recibir Enzo Fernández

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), entidad que organiza el torneo de la Premier League, no descarta abrir una investigación en relación al video viral que grabó Enzo Fernández y en el cual se lo ve junto a otros futbolistas de la Selección argentina entonando la primera parte de una canción con frases racistas y homofóbicas en medio de los festejos por la consagración en la Copa América 2024.

“Creo que la FA podría ver cómo lo maneja el Chelsea antes de determinar qué tipo de postura tomarán”, señaló Udo Onwere, abogado especialista en cuestiones deportivas y exfutbolista del Fulham, en una entrevista con el Daily Mail. En el mismo artículo explicó que, de abrirse una investigación y de ser encontrado culpable, la sanción que podría recibir podría llegar hasta las 12 fechas de suspensión en la Premier League.

Rodrigo De Paul bancó a Enzo Fernández: "Hay un poco de malicia"

En medio del escándalo por acusaciones de racismo y homofobia contra los jugadores franceses tras los festejos de la Selección Argentina por la obtención de la Copa América 2024, Rodrigo De Paul salió a apoyar públicamente a su compañero Enzo Fernández.

"Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo y que no le guste. Pero yo creo que si algún compañero de Enzo se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social", comenzó diciendo el Motorcito, apuntado contra sus compañeros del Chelsea, quienes se ofendieron y lo dejaron de seguir en las redes.

Y amplió, en diálogo con Migue Granados en el canal de streaming Olga: "Creo que hay malicia con eso, lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído. Dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís ‘no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?’, y se corta ahí el tema, no hacer tanto show".

"Al que gana siempre le buscan algo. O si nos ayudan, o si nosotros cargamos, si no es una selección tan buena, o que Sudamérica es menos que Europa. Todas esas cosas que se van diciendo para desprestigiar lo que uno hizo", sumó el futbolista surgido en Racing.