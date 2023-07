La revelación de Enzo Fernández: "Jugamos el Mundial para Messi"

"En la jugada que hice el gol contra México, Leo Messi me dijo que me quede de apoyo y yo pensé en tirar el centro hasta que vi que me quedó la pelota de cara al arco y pateé. En el banco fue tremendo verlo ese partido", recordó sobre el encuentro de la segunda fecha.

Embed "JUGAR CON MESSI ES UN SUEÑO". Enzo Fernández y lo que significó jugar y ganar el Mundial al lado de Leo.



#ESPNF90 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/99z9pqK8PJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2023

Es que la Argentina llegó al límite después de la derrota contra Arabia Saudita (2-1) en el debut y con una derrota quedaba eliminada en el segundo juego, en un grupo que terminó ganando después del 2-0 ante Polonia.

"La Copa del Mundo es pesada, es hermosa y es el trofeo más lindo de todos. Cuando sos chico siempre soñás con levantarla. En el momento estás presente pero no lo vivís tanto, me tocó que me dieran el premio al mejor jugador joven del Mundial y no podía creerlo", reconoció.

"No podíamos creer el apoyo de la gente en el Mundial. Éramos locales en Qatar. Sentíamos el cariño en todos lados. La presencia de Lionel también ayuda en todas las partes del mundo donde vayas", destacó.