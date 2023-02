Pepe Basualdo ninguneó a Enzo Fernández: "Tampoco tanto..."

"Tampoco tanto Enzo Fernández", sentenció el ex volante de Vélez y Boca que jugó los mundiales de 1990 y 1994. Se mostró irónico ante la repregunta, e insistió: "No, ¿qué va a romper toda? El que la rompió toda fue el 10, si no estaba el 10 no pasaba nada con Enzo Fernández".