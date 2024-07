Sigue la polémica por Enzo Fernández: el otro Fofana y un tremendo descargo

Embed David Fofana, compañero de Enzo Fernández en Chelsea, hizo un descargo: "El fútbol que me gusta es multiétnico. El racismo en todas sus formas debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles. Estos actos no tienen cabida en el fútbol ni en ningún otro lugar. Esta… pic.twitter.com/bRnfJYMRtX — Diario Olé (@DiarioOle) July 17, 2024

Toda esta situación terminó en una denuncia por parte de la Federación Francesa de Fútbol por “los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores de la Selección argentina tras su victoria en la Copa América”. Por su parte, el Chelsea, club donde se encuentra jugando el futbolista de la Albiceleste informó que iniciará un procedimiento disciplinario interno y dará alguna respuesta en las próximas horas.

Wesley Fofana también tildó de racista a Enzo Fernández

El futbolista francés Wesley Fofana acusó de “racista” al argentino Enzo Fernández, su compañero de Chelsea de Inglaterra, por redes sociales con un mensaje contundente: “El fútbol en 2024, racismo sin complejos”. La dura acusación llegó porque el mediocampista realizó un directo por redes sociales, en el cual los festejos por la obtención de la Copa América sobrepasaron el tono de la broma y se convirtieron en una ofensa para distintos integrantes del plantel.

Enzo Fernández pidió disculpas tras la polémica por el festejo de la Selección Argentina

"Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo a través de las historias. Y además, agregó: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de 'racista' por su compañero de club, Wesley Fofana.

Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi caracter. Verdaderamente, lo siento".

