Estudiantes en Río de Janeiro: el importante aviso para los hinchas que van al Maracaná
En medio de una verdadera marea albirroja, el club confirmó el operativo de seguridad y el lugar de concentración de la parcialidad pincharrata antes de la semifinal de la Copa Libertadores.
La expectativa por la revancha entre Estudiantes de La Plata y Flamengo alcanzó su punto máximo en las calles brasileñas. En el marco de una multitudinaria presencia de simpatizantes albirrojos que coparon Copacabana y diversos sectores de Río de Janeiro desde comienzos de semana, la dirigencia del Pincha difundió las directivas oficiales de seguridad de cara al encuentro de este jueves a las 21:30 en el Estadio Maracaná.
Según lo coordinado con las fuerzas policiales cariocas, el punto de reunión obligado para la parcialidad argentina es el Parque Olímpico de Río de Janeiro, a partir de las 16:30. Desde ese sitio se articulará la caravana con custodia policial rumbo al escenario del partido.
Asimismo, la institución platense remarcó una exigencia estricta transmitida por los organismos de control locales: los hinchas deberán arribar al Parque Olímpico únicamente a bordo de micros, colectivos contratados o furgonetas (combis). Se aclaró de forma enfática que los vehículos particulares no contarán con escolta de seguridad, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar las unidades de transporte masivo organizadas para la caravana.
Estudiantes informó el punto de encuentro para los hinchas que irán al Maracaná ante Flamengo
IMPORTANTE: La sorpresa que recibió Estudiantes en el hotel de Río de Janeiro antes de enfrentar a Flamengo
Estudiantes sueña con la final de la Copa Libertadores
El ganador del choque en el Maracaná ya conoce a su rival para la definición de la Copa Libertadores. Del otro lado del cuadro aguarda el Palmeiras, que selló su clasificación al encuentro por el título tras eliminar al Fluminense en la otra semifinal. Con el pasaje a la final continental en juego, la marea roja y blanca ya vela armas en territorio brasileño para acompañar al equipo conducido por Eduardo Domínguez en una noche decisiva.
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