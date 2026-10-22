Estudiantes en Río de Janeiro: el importante aviso para los hinchas que van al Maracaná

Estudiantes sueña con la final de la Copa Libertadores

El ganador del choque en el Maracaná ya conoce a su rival para la definición de la Copa Libertadores. Del otro lado del cuadro aguarda el Palmeiras, que selló su clasificación al encuentro por el título tras eliminar al Fluminense en la otra semifinal. Con el pasaje a la final continental en juego, la marea roja y blanca ya vela armas en territorio brasileño para acompañar al equipo conducido por Eduardo Domínguez en una noche decisiva.