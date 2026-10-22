Estudiantes ante Flamengo por la Copa Libertadores: la hazaña inédita que busca en el Maracaná
El Pincha va por la gloria en Río de Janeiro con el objetivo de llegar a la final. Para lograrlo, intentará romper dos rachas históricas en una misma noche de Copa.
Estudiantes de La Plata afrontará este jueves a partir de las 21:30 uno de los compromisos más trascendentales de su historia reciente en la Copa Libertadores. Por el encuentro de vuelta de las semifinales, el conjunto albirrojo visitará a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná con la ilusión intacta de clasificar al partido decisivo del certamen continental. Para conseguirlo, el equipo platense deberá concretar una hazaña inédita en los registros del torneo.
La particularidad del camino albirrojo en este 2026 reside en que alcanzó las semifinales sin haber logrado un solo triunfo como local en el Estadio UNO durante los noventa minutos de la fase eliminatoria. En octavos de final empató 1-1 frente a Universidad Católica, en cuartos de final igualó 0-0 ante Corinthians y en el cruce de ida de semifinales repitió el 0-0 frente al "Mengão".
De esta manera, en caso de acceder a la definición en suelo carioca, Estudiantes se convertirá en el primer club en la historia de la Copa Libertadores en llegar a la final sin haber ganado un encuentro en casa durante los cruces mano a mano.
Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: la hazaña inédita que busca en el Maracaná
IMPORTANTE:
A la par del dato estadístico del certamen, el duelo en Río de Janeiro plantea otra deuda histórica para el "León". El choque frente al conjunto rojinegro será la cuarta presentación internacional de Estudiantes en el césped del Maracaná, un terreno en el que aún no conoce la victoria.
En sus tres antecedentes previos disputados en el coloso brasileño, el Pincha cosecha un saldo de un empate y dos derrotas. Así, el equipo dirigido por Alexander Medina saldrá al campo con la doble premisa de consumar el primer "Maracanazo" de su historia institucional y sellar el boleto a la gran final de América.
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