Estudiantes ante Flamengo por la Copa Libertadores: la hazaña inédita que busca en el Maracaná

Estudiantes de La Plata afrontará este jueves a partir de las 21:30 uno de los compromisos más trascendentales de su historia reciente en la Copa Libertadores. Por el encuentro de vuelta de las semifinales, el conjunto albirrojo visitará a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná con la ilusión intacta de clasificar al partido decisivo del certamen continental. Para conseguirlo, el equipo platense deberá concretar una hazaña inédita en los registros del torneo.