Sin RBTV+: cómo ver Cruzeiro vs. Boca EN VIVO por Internet

Claudio Úbeda en Boca Claudio Úbeda en Boca

Dónde ver a Boca de forma segura

Para vivir el encuentro internacional de Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores con la mejor calidad de imagen y sin interrupciones, los televidentes podrán sintonizar las pantallas de Fox Sports y Telefe a partir de las 21.30 horas. También existe la posibilidad de verlo vía streaming oficial ingresando a las plataformas de las empresas de televisión por cable.