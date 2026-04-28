Sin RBTV+: cómo ver Cruzeiro vs. Boca EN VIVO por Internet
Te mostramos las alternativas legales y seguras para disfrutar del partido de Boca Juniors contra Cruzeiro en una nueva fecha de la Copa Libertadores.
Olvidate de aplicaciones inestables y preparate para alentar a Boca mediante opciones totalmente oficiales. El conjunto Xeneize se presenta en el estadio Mineirao con una sólida formación, destacando a Leandro Paredes en el mediocampo y la temible dupla ofensiva conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque.
Dónde ver a Boca de forma segura
Para vivir el encuentro internacional de Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores con la mejor calidad de imagen y sin interrupciones, los televidentes podrán sintonizar las pantallas de Fox Sports y Telefe a partir de las 21.30 horas. También existe la posibilidad de verlo vía streaming oficial ingresando a las plataformas de las empresas de televisión por cable.
IMPORTANTE: La triste despedida de una pizzería del microcentro porteño
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