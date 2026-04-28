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Ni ESPN ni Disney+: cómo ver Cruzeiro vs. Boca EN VIVO por Internet

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Conoce las opciones oficiales para seguir a Boca ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. El partido no será transmitido por las plataformas de Disney.

Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda en Boca

Quienes deseen ver a Boca a través de internet deberán buscar alternativas diferentes a las habituales plataformas de Disney. El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega invicto a Belo Horizonte y buscará pegar fuerte frente al conjunto brasileño para consolidarse definitivamente en el primer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores.

Cómo seguir online el partido de Boca y Cruzeiro

El duelo correspondiente a la tercera fecha de la competición internacional será televisado a través de Fox Sports y Telefe. De esta manera, los fanáticos podrán seguir la transmisión oficial por internet ingresando a los sitios web de sus cableoperadores o directamente desde las aplicaciones oficiales de los canales mencionados.

IMPORTANTE: La triste despedida de una pizzería del microcentro porteño

claudio ubeda

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