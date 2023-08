Erling Haaland fue elegido como el Mejor Jugador del año por la UEFA

Messi no pudo repetir

El actual jugador del Inter Miami ganó este premio en 2011 (primera edición) y en 2015 y terminó segundo en la votación en otras cuatro ocasiones. En esta oportunidad no pudo volver a repetir el premio ya que con el PSG no tuvo una buena temporada pero si lo hizo con la Selección Argentina en el Mundial 2022, competencia que no computa para este premio.

image.png