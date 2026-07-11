Cómo ver a la Selección Argentina vs. Suiza sin delay en el Mundial 2026
Conocé cuáles son las mejores opciones para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y evitar que te griten los goles antes de tiempo.
La transmisión televisiva genera mucha ansiedad entre los hinchas fanáticos y absolutamente nadie quiere sufrir un gol adelantado por culpa de la conectividad. Por ese motivo, resulta fundamental analizar las plataformas disponibles en el país para ver a la Selección Argentina en tiempo real.
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el decreto 614/2025 y habrá solo dos feriados en 136 días que encima no se trasladarán
El ranking del delay en el Mundial 2026: del más rápido al más lento
A la hora de elegir dónde sintonizar los partidos, la diferencia tecnológica de cada formato es clave para no enterarse de los goles por los vecinos. Según los datos comparativos, las opciones gratuitas lideran la inmediatez, mientras que el ecosistema digital presenta mayores demoras:
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Televisión de aire (TDA): Tanto Telefe como la TV Pública ofrecen el menor retraso del mercado, con un delay imperceptible de apenas 2.5 a 4 segundos.
Cable digital: El servicio tradicional a través de operadores como TyC Sports se mantiene sumamente competitivo, registrando una demora de entre 4 y 5 segundos.
Satélite: La opción de antena parabólica que comercializa DirecTV presenta un retraso levemente superior, calculado entre 7 y 10 segundos.
IPTV: Los servicios mediante decodificador conectado a internet, como Flow, oscilan entre los 8 y 15 segundos de demora.
Streaming puro: Las aplicaciones para celulares o Smart TV son las más lentas. Mientras que DGO promedia de 10 a 20 segundos, plataformas como Paramount+, Prime Video, y las versiones web (como mitelefe.com o TyC Sports Play) sufren considerables demoras de 20 a 35 segundos.
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