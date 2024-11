Escándalo en Brasil: un futbolista de Flamengo, involucrado en apuestas ilegales

Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga manipulação num jogo do Brasileirão.



O jogador do Flamengo é suspeito de ter tomado cartões no jogo entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023 para beneficiar apostadores. pic.twitter.com/bz3OAwJlv5