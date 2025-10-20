Escándalo: el árbitro Comesaña suspendió Gimnasia de Jujut vs. Deportivo Madryn tras denunciar amenazas

Desde Deportivo Madryn, su presidente Ricardo Sastre confirmó los hechos y lamentó la situación: “El árbitro nos comunicó que se suspendía el partido por amenazas y porque no estaban dadas las garantías para continuar. Nosotros queríamos seguir jugando”.

Comesaña informa que denunciará ante el Tribunal de Disciplina de AFA. Listo muchachos, le van a dar el partido por ganado a Deportivo Madryn.



Acaban de cagar en vivo y en directo a Gimnasia de Jujuy. Es una verguenza. https://t.co/FEFuYQIP6H pic.twitter.com/Iqt554P57D — Termo de Palermo (@palertermo) October 19, 2025

El partido, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso, quedó oficialmente suspendido y será el Tribunal de Disciplina de la AFA quien determine si debe reanudarse o si se da por concluido.

Mientras tanto, Deportivo Madryn emprendió su regreso a Chubut, y el escándalo deja una nueva mancha en el tramo decisivo del torneo, que ya venía acumulando episodios de polémica arbitral y problemas organizativos.