Escándalo en el ascenso: detuvieron a un futbolista en Mendoza por gestos racistas

El hecho ocurrió cuando el atacante del equipo visitante, de 26 años, gesticuló imitando los movimientos de un mono hacia el futbolista Antonio Ponte Lourenco. Aunque las autoridades arbitrales no advirtieron la maniobra o prefirieron no sancionarla en el momento bajo el viejo lema de que "queda en la cancha", la situación dio un giro drástico una vez que concluyó el compromiso.