Escándalo en la UFC: Ailín Pérez filtró la amenaza que recibió tras su histórica victoria en Las Vegas

"Norma garota, los condones que trajo para mí, no me llegué a colocar... así que estás preñada de mi", lanzó Ailín ante los micrófonos.

Lejos de tomarlo con humor deportivo, la reacción de la brasileña trascendió los límites habituales del trash talk y derivó en mensajes intimidatorios directos a la mensajería privada de la argentina, donde Dumont le prometió agresiones físicas la próxima vez que coincidan en persona.

Por el momento, la promotora no emitió comunicados oficiales sobre el cruce privado, pero el episodio encendió la alerta sobre el clima de extrema rivalidad que quedó latente en la categoría de peso gallo, dejando abierta la puerta para un inminente pedido de revancha dentro de la jaula.