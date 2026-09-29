Escándalo en la UFC: Ailín Pérez filtró la amenaza que recibió tras su histórica victoria en Las Vegas
Luego de su icónico triunfo, y sus polémica celebración, la argentina mostró que su rival brasileña Norma Dumont le envió mensajes amenazándalo.
La histórica victoria conseguida por la luchadora argentina Ailín Pérez el pasado fin de semana en Las Vegas continúa generando esquirlas fuera del octágono. Tras imponerse por decisión unánime ante la brasileña Norma Dumont en el UFC APEX, la contienda escaló al plano virtual.
Es que la luchadora albiceleste denunció y expuso públicamente que su rival le envió un violento mensaje privado por Instagram advirtiéndole que "le va a pegar" la próxima vez que se crucen.
El enfrentamiento, que tuvo lugar en el marco del evento UFC Fight Night, medía a dos de las máximas exponentes de la división de peso gallo femenino: Dumont ocupaba el cuarto puesto del ranking, mientras que Pérez se ubicaba inmediatamente detrás, en el quinto lugar.
Tras tres intensos asaltos de alto voltaje, las tarjetas de los jueces favorecieron a la representante argentina por un ajustado pero merecido 29-28.
La mecha que encendió la polémica entre Ailín Pérez y Norma Dumont
Lejos de calmarse tras la decisión de los jueces, la tensión dialéctica continuó en las redes sociales. Fiel a su estilo provocador y desinhibido que genera tanto amores como odios en el circuito de la máxima promotora de artes marciales mixtas, Pérez ya había dejado una frase picante en la entrevista posterior arriba del octágono.
"Norma garota, los condones que trajo para mí, no me llegué a colocar... así que estás preñada de mi", lanzó Ailín ante los micrófonos.
Lejos de tomarlo con humor deportivo, la reacción de la brasileña trascendió los límites habituales del trash talk y derivó en mensajes intimidatorios directos a la mensajería privada de la argentina, donde Dumont le prometió agresiones físicas la próxima vez que coincidan en persona.
Por el momento, la promotora no emitió comunicados oficiales sobre el cruce privado, pero el episodio encendió la alerta sobre el clima de extrema rivalidad que quedó latente en la categoría de peso gallo, dejando abierta la puerta para un inminente pedido de revancha dentro de la jaula.
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