Escándalo en Platense: su presidente se peleó con hinchas tras la derrota frente a Gimnasia
Sebastián Ordoñez, mandatario del Calamar, protagonizó una pelea con hinchas tras el 3-0 ante el Lobo, en medio de la crisis deportiva del club.
La derrota por 3-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata desató un escándalo en Vicente López: Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, terminó a las piñas con hinchas que cuestionaron la floja campaña del equipo. El episodio, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, expuso la tensión que sigue creciendo en un club que pasó del título al caos en apenas unos meses.
La tarde en el Ciudad de Vicente López dejó una imagen que encendió todas las alarmas. Tras la dura caída ante el Lobo, su mandatario protagonizó una pelea con hinchas en la platea. Ordoñez se cruzó con un grupo de simpatizantes que le recriminaban la floja campaña del equipo en el Torneo Clausura, muy lejos del nivel que había mostrado el Calamar durante el histórico título del Apertura 2025. Los insultos subieron de tono y derivaron en empujones y golpes antes de que interviniera la seguridad del club.
La secuencia reavivó antecedentes recientes. A comienzos de año, el mandatario se le había aplicado derecho de admisión por seis meses tras un incidente en la cancha de San Lorenzo, donde —según el acta— arrojó una botella hacia la platea local, algo que siempre negó.
El mal momento de Platense tras obtener su primera estrella
Platense había tocado el cielo en el Apertura, de la mano de Favio Orsi y Sergio Gómez, pero todo cambió tras la salida de la dupla técnica. El ciclo de Kily González nunca consiguió estabilidad y el equipo cayó en un pozo futbolístico del que no pudo salir. El Clausura fue el reflejo más duro de ese declive: el Calamar terminó último en la Zona B, con apenas 12 puntos en 16 fechas, producto de 2 victorias, 6 empates y 8 derrotas. En la recta final, Hernán Lamberti asumió como interino, aunque sin lograr revertir la tendencia.
En medio del caos, Platense debe reorganizar su futuro inmediato. Todo indica que Javier Gandolfi será el nuevo entrenador para 2026, año en el que el club disputará la Copa Libertadores, un desafío que exige cambios profundos en lo futbolístico y en lo institucional. El escándalo protagonizado por Ordoñez dejó en evidencia el clima caliente que atraviesa Vicente López. El título del Apertura ya quedó lejos y el Calamar necesita recuperar la calma para encarar un año que será decisivo.
