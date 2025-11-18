Escándalo en Platense: su presidente se peleó con hinchas tras la derrota frente a Gimnasia

La tarde en el Ciudad de Vicente López dejó una imagen que encendió todas las alarmas. Tras la dura caída ante el Lobo, su mandatario protagonizó una pelea con hinchas en la platea. Ordoñez se cruzó con un grupo de simpatizantes que le recriminaban la floja campaña del equipo en el Torneo Clausura, muy lejos del nivel que había mostrado el Calamar durante el histórico título del Apertura 2025. Los insultos subieron de tono y derivaron en empujones y golpes antes de que interviniera la seguridad del club.