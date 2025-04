Escándalo en San Lorenzo: renunció el vicepresidente y un vocal reemplazaría a Marcelo Moretti

El escándalo que involucra a Moretti, quien se vio obligado a pedir una licencia de su cargo como presidente, sumió al club en un caos, exigiendo decisiones urgentes. Ante esta situación, se había recurrido a Navarro para que tomara las riendas del club, amparado por el estatuto y el respaldo de los dirigentes.

Sin embargo, a pesar de su llegada a la Argentina el jueves, el dirigente, residente en Uruguay, declinó el cargo y, además, generó un nuevo problema al anunciar su renuncia a la Vicepresidencia Primera.

No obstante, la intención de Navarro no es desligarse completamente de San Lorenzo, sino colaborar desde otro rol que no implique la necesidad de su firma en las decisiones del club.

En este marco, de acuerdo con el portal Doble Amarilla, el vocal Julio Lopardo sería el nuevo presidente de San Lorenzo, determinación que se haría oficial en las próximas horas.

Chiqui Tapia, sobre el escándalo en San Lorenzo con Marcelo Moretti: "No puedo opinar"

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, rompió el silencio y habló del escándalo que se generó y todas las consecuencias que eso puede traer.

"Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes", declaró enfático Tapia al destacar la autonomía de los clubes y dejó el caso en manos del Tribunal de Ética de la AFA, que ya abrió un expediente para investigar los hechos.

Además, el dirigente de la AFA explicó que el tribunal autónomo será el encargado de llevar adelante las investigaciones pertinentes, y evitó emitir opiniones sobre las denuncias penales relacionadas con el caso.

"No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino", comentó sobre la complicada situación que atraviesa Marcelo Moretti.