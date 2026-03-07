Escocia derrotó a Francia en el Seis Naciones y sueña con el título
El seleccionado escocés se impuso 50-40 en Murrayfield en uno de los encuentros más espectaculares del torneo.
En un duelo vibrante, repleto de tries y con un ritmo frenético de principio a fin, Escocia dio uno de los grandes golpes de la edición actual del Six Nations Championship al vencer 50-40 a Francia en el mítico Murrayfield Stadium, en Edimburgo. El encuentro fue, sin exagerar, uno de los más espectaculares del torneo. Entre ambos equipos apoyaron trece tries y ofrecieron un verdadero festival ofensivo que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos.
Escocia salió decidida a imponer condiciones desde el arranque y rápidamente encontró espacios en la defensa francesa. Con un juego dinámico, agresivo y muy preciso en ataque, el equipo local logró apoyar siete tries, una cifra impactante para un partido de este nivel y ante un rival de la jerarquía de Francia.
A lo largo del partido, el conjunto escocés logró construir diferencias importantes en el marcador, aunque el seleccionado francés nunca se dio por vencido. Con su tradicional potencia física y su capacidad para lastimar cerca del ingoal rival, Francia también encontró varias conquistas que le permitieron mantenerse en partido durante buena parte del encuentro.
Sin embargo, cada vez que los visitantes parecían acercarse, Escocia respondía con nuevas acciones ofensivas y volvía a ampliar la ventaja, en una tarde donde el ataque funcionó prácticamente a la perfección. El triunfo no solo tuvo un valor deportivo enorme por la calidad del rival, sino también por el impacto directo en la tabla de posiciones. Con estos puntos, Escocia alcanzó a Francia en la cima del campeonato, dejando el Seis Naciones completamente abierto a falta de la última jornada.
Hasta antes de este partido, Francia aparecía como uno de los grandes favoritos para quedarse con el título, pero la derrota en Edimburgo cambió el panorama del torneo y abrió un escenario de definición apasionante. Ahora, todo se resolverá en la fecha final. Escocia tendrá una prueba durísima cuando visite a Irlanda en Dublín, mientras que Francia intentará recuperarse cuando reciba a Inglaterra.
De esta manera, el histórico torneo europeo llegará a su jornada decisiva con varios candidatos todavía con chances, algo que promete un cierre cargado de tensión y emoción. Para Escocia, además, la victoria tiene un valor simbólico enorme: no solo logró frenar a uno de los equipos más poderosos del hemisferio norte, sino que además revivió la ilusión de pelear por el título en uno de los torneos más prestigiosos del rugby internacional.
