El DT de Egipto explicó el gesto que generó polémica y reveló cómo fue su discusión con Messi

Además de referirse a esa situación, Hassan reconstruyó el diálogo que mantuvo con Lionel Messi durante los momentos de mayor tensión y describió una escena poco habitual para el capitán argentino. “Vino hacia mí y dijo ‘why?, why?, why? Y no sé qué más’. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente”, afirmó el técnico egipcio.

Más allá del cruce, Hassan remarcó que en ningún momento quiso alimentar un enfrentamiento personal con el rosarino y aseguró que siempre intentó mantener el respeto hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia. “Egipto era una selección muy dura y los pusimos en aprietos. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria”, sostuvo al recordar lo sucedido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El entrenador ya había manifestado su malestar con el arbitraje apenas finalizado el encuentro y volvió a insistir en que varias decisiones condicionaron el desarrollo del partido. Sin embargo, en esta oportunidad hizo foco en despejar la polémica generada alrededor de sus gestos y aclarar que nunca existió una denuncia vinculada con actos racistas.

Quien sí mantuvo una postura mucho más crítica fue Ibrahim Hassan. El integrante del cuerpo técnico egipcio cuestionó la actitud del capitán durante aquellos minutos de discusión y dejó una opinión muy dura sobre el comportamiento del capitán argentino. “Vino frío y, viendo que el árbitro estaba haciendo de las suyas, entró queriendo calentar la situación y provocarnos”, manifestó.

Las declaraciones vuelven a poner en escena uno de los partidos más intensos que tuvo la Selección argentina en este Mundial. A pesar de haber logrado la clasificación de manera agónica, el cruce dejó secuelas en el ambiente egipcio, donde todavía persisten las críticas hacia el arbitraje y las interpretaciones sobre lo ocurrido en los instantes más calientes del encuentro.