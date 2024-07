Locura en España tras ganar la Eurocopa: así recibieron a los jugadores

Embed Las calles del centro de Madrid y Cibeles se llenan de gente para celebrar la Eurocopa de España. Increíble pic.twitter.com/pL2l3TqGfq — Rocío Nadales (@Rociobelenmengi) July 14, 2024

Luego de 12 años de espera, España volvió a ganar esta competencia y los habitantes de la capital no tardaron en salir a las calles para celebrar. Por eso, la ciudad se vio plagada de gente durante la noche del lunes y se armó una auténtica fiesta para celebrar la obtención de su cuarto trofeo continental.

Una vez arribaron a la capital española, los consagrados futbolistas se subieron a un micro con la siguiente frase en su parte exterior: " It's only the beginning. C4mpeones de Europa". De esta manera, se generó revuelo en redes sociales por la primera parte, ya que es muy extraño que en el país donde se creó la lengua española se utilice el idioma inglés para una campaña de celebración.

España y un nuevo título en la Eurocopa 2024

De esta manera, España volvió a conseguir un título ene esta competencia luego de alzar el trofeo en 1964, 2008 y 2012 y se convirtió en la selección más ganadora del certamen europeo.

Una clara muestra de la historia que tienen en los últimos años que lo fueron posicionado cómo uno de los rivales más fuertes para cualquiera. Más allá de no contar con muchos jugadores de jerarquía, supieron imponerse a un momento complicado y terminaron festejando.