Especialista en remontadas: el dato que explica el Mundial 2026 de la Selección Argentina
La clasificación a la final frente a Inglaterra volvió a confirmar una tendencia que acompañó a la Scaloneta durante toda la Copa del Mundo.
La histórica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó una nueva muestra de una característica que se fue consolidando partido tras partido: el equipo de Lionel Scaloni nunca deja de creer. Más allá de las dificultades que presenta cada encuentro, la Albiceleste mantiene la intensidad hasta el final y encuentra en los minutos decisivos una de sus principales fortalezas.
Los números reflejan esa tendencia con absoluta claridad: 12 de los 19 goles convertidos en el torneo llegaron después de los 75 minutos. La remontada frente a Los Tres Leones volvió a poner en evidencia esa capacidad. Cuando el partido parecía escaparse tras el tanto de Anthony Gordon, reaccionó una vez más. A los 85 minutos apareció Enzo Fernández con un potente remate desde afuera del área para igualar el marcador y, ya en tiempo de descuento, Lionel Messi asistió con precisión a Lautaro Martínez, que definió de cabeza para sellar un triunfo que ya quedó grabado entre los más importantes del ciclo.
Lejos de considerarlo una casualidad, tanto Messi como Lionel Scaloni explicaron que detrás de esa repetición existe una convicción colectiva que el plantel sostiene desde hace varios años. "Es una locura lo que hizo este equipo. Levantar otro partido de una eliminatoria del Mundial, donde nadie te regala nada y es muy difícil entrar y hacer un gol. Este equipo demuestra que compite, que no baja los brazos y que lo intenta hasta el final", resumió el capitán argentino luego de la clasificación.
El entrenador también destacó el valor del grupo y, especialmente, el aporte de quienes ingresan desde el banco de suplentes para mantener el ritmo del equipo cuando el desgaste físico comienza a hacerse sentir. "Si no tenés a Lautaro Martínez en el banco, si no tenés al Caballo González, que corre como un animal y llega... Vos podés ser mago, pero lo importante es tener jugadores, ésa es la realidad", explicó el director técnico al analizar las razones que permitieron revertir una semifinal tan exigente.
12 de los 19 goles de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fueron después de los 75 minutos
La estadística comenzó a construirse desde la fase de grupos. En el debut frente a Argelia, Messi cerró su actuación con un gol a los 76 minutos para completar el 3-0. Más tarde, frente a Austria, el capitán volvió a aparecer en tiempo de descuento para sellar el 2-0 definitivo.
Ante Jordania, nuevamente Messi encontró el camino del gol a los 80 minutos, mientras que en los octavos de final frente a Cabo Verde llegaron dos conquistas decisivas sobre el cierre. Lautaro Martínez marcó en el suplementario y luego un gol en contra de Diney Borges terminó de asegurar la clasificación argentina.
La tendencia volvió a repetirse en los cuartos de final frente a Egipto. Cuando el equipo caía y parecía complicarse el pase a semifinales, Cristian Romero descontó a los 79 minutos, Messi empató a los 83 y Enzo Fernández completó la remontada con un gol en tiempo agregado.
En la siguiente instancia, frente a Suiza, también necesitó del tiempo suplementario para resolver una serie muy cerrada. Julián Álvarez convirtió a los 112 minutos y Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 121 para sentenciar el pase a las semifinales.
Finalmente, Inglaterra volvió a convertirse en otra víctima de esa capacidad para competir hasta el último segundo. Los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez ampliaron una estadística que ya dejó de ser una coincidencia para transformarse en un verdadero sello de este seleccionado.
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