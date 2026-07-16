Especialista en remontadas: el dato que explica el Mundial 2026 de la Selección Argentina

Ante Jordania, nuevamente Messi encontró el camino del gol a los 80 minutos, mientras que en los octavos de final frente a Cabo Verde llegaron dos conquistas decisivas sobre el cierre. Lautaro Martínez marcó en el suplementario y luego un gol en contra de Diney Borges terminó de asegurar la clasificación argentina.

La tendencia volvió a repetirse en los cuartos de final frente a Egipto. Cuando el equipo caía y parecía complicarse el pase a semifinales, Cristian Romero descontó a los 79 minutos, Messi empató a los 83 y Enzo Fernández completó la remontada con un gol en tiempo agregado.

En la siguiente instancia, frente a Suiza, también necesitó del tiempo suplementario para resolver una serie muy cerrada. Julián Álvarez convirtió a los 112 minutos y Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 121 para sentenciar el pase a las semifinales.

Finalmente, Inglaterra volvió a convertirse en otra víctima de esa capacidad para competir hasta el último segundo. Los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez ampliaron una estadística que ya dejó de ser una coincidencia para transformarse en un verdadero sello de este seleccionado.