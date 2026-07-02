Pochettino reafirmó su identidad tras el pase de Estados Unidos: "Soy 200% argentino"

"Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción en el estadio, es imposible no cantarla. Es imposible porque es una canción increíble. Y es muy emotivo, sobre todo después de ganar un partido. Después de un año y medio preparándonos para estar aquí. La razón por la que firmamos con este país, o con esta federación, es porque queríamos sentir esa emoción. Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y formar parte de la fiesta, pero soy argentino al 200%. Lo siento, no voy a mentir", sostuvo.

No es la primera vez que el entrenador hace referencia a sus raíces desde que asumió el mando del seleccionado estadounidense. Durante la fase de grupos ya había comparado el entusiasmo de los hinchas locales con el fervor de los argentinos. En aquella oportunidad, después del triunfo frente a Australia que aseguró el pase a la siguiente instancia, confesó la emoción que sintió al escuchar a los fanáticos corear su apellido y manifestó: "Es increíble. Ayer decía que Argentina tiene una afición increíble, pero creo que estamos a la altura de Argentina. Me alegro muchísimo por nuestra afición".

Con Estados Unidos ya instalado entre los 16 mejores del Mundial, Pochettino continúa consolidando un proceso que ilusiona a la federación norteamericana. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos y del compromiso asumido con su actual equipo, el entrenador dejó en claro que sus sentimientos permanecen intactos.