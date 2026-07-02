Pochettino reafirmó su identidad tras el pase de Estados Unidos: "Soy 200% argentino"
El entrenador celebró la clasificación de la selección estadounidense a los octavos de final del Mundial 2026, pero dejó una respuesta que rápidamente recorrió el mundo.
Mauricio Pochettino volvió a convertirse en protagonista durante el Mundial 2026, esta vez no solo por la clasificación de Estados Unidos a los octavos de final, sino también por una declaración que despertó una fuerte repercusión. Luego de la victoria por 2-0 sobre Bosnia Herzegovina, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa acerca de si, después del recorrido realizado con el seleccionado norteamericano, sentía que había adoptado parte de la identidad estadounidense.
La respuesta fue inmediata y contundente: "Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%". El director técnico nacido en Murphy, provincia de Santa Fe, respondió entre sonrisas, aunque dejó en claro que no tenía dudas respecto de su sentimiento de pertenencia.
Pochettino explicó que disfruta plenamente del desafío de dirigir al seleccionado y valoró el crecimiento del proyecto deportivo que encabeza desde hace más de un año, pero remarcó que eso no modifica el vínculo que mantiene con su país de origen. Para el exentrenador de clubes como Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain (PSG) y Chelsea, ambas cuestiones pueden convivir sin entrar en contradicción.
La consulta surgió después de que el entrenador participara junto a sus futbolistas de un momento muy especial tras el encuentro. Una vez consumada la clasificación, todo el plantel celebró en el vestuario y luego en el estadio cantando "Take Me Home, Country Roads", el clásico tema de John Denver que suele acompañar distintas celebraciones deportivas en Estados Unidos.
Un periodista aprovechó esa imagen para preguntarle si, después de ese festejo, se sentía un poco estadounidense o si seguía identificándose únicamente con Argentina. La respuesta de Pochettino fue extensa y dejó poco margen para las interpretaciones: "Soy 200% argentino. Me siento argentino al 200% pero cuando estás ahí te sientes parte de algo más grande, de todo lo que estamos construyendo aquí. Disfruto formando parte de este proyecto tan increíble".
"Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción en el estadio, es imposible no cantarla. Es imposible porque es una canción increíble. Y es muy emotivo, sobre todo después de ganar un partido. Después de un año y medio preparándonos para estar aquí. La razón por la que firmamos con este país, o con esta federación, es porque queríamos sentir esa emoción. Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y formar parte de la fiesta, pero soy argentino al 200%. Lo siento, no voy a mentir", sostuvo.
No es la primera vez que el entrenador hace referencia a sus raíces desde que asumió el mando del seleccionado estadounidense. Durante la fase de grupos ya había comparado el entusiasmo de los hinchas locales con el fervor de los argentinos. En aquella oportunidad, después del triunfo frente a Australia que aseguró el pase a la siguiente instancia, confesó la emoción que sintió al escuchar a los fanáticos corear su apellido y manifestó: "Es increíble. Ayer decía que Argentina tiene una afición increíble, pero creo que estamos a la altura de Argentina. Me alegro muchísimo por nuestra afición".
Con Estados Unidos ya instalado entre los 16 mejores del Mundial, Pochettino continúa consolidando un proceso que ilusiona a la federación norteamericana. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos y del compromiso asumido con su actual equipo, el entrenador dejó en claro que sus sentimientos permanecen intactos.
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