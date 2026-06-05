"Estamos dolidos": Lionel Scaloni habló de Indio Solari en la primera conferencia de prensa en Estados Unidos

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la preparación del equipo

En el plano deportivo, el entrenador dejó títulos rutilantes respecto a la conformación definitiva de la lista de convocados y el estado físico de los futbolistas que arrastran molestias. Scaloni fue tajante al asegurar que priorizará la plenitud física por sobre los nombres propios:

Sin margen para los lesionados: “Los jugadores que vienen tocados no van a ser parte. Si tenemos que tomar la decisión de que alguno se quede afuera, lo haremos con mucho dolor" , advirtió, dejando abierta la chance de recortar futbolistas antes del debut oficial.

La evolución del capitán: Para llevar tranquilidad a los hinchas, se refirió a la situación de la máxima estrella del equipo: “Messi se viene recuperando bien y eso nos da tranquilidad" .

Modificaciones en la nómina: "No sabría decir una puntuación, pero puede llegar a pasar de hacer cambios en la lista de 26. Si alguno no está bien, se quedará afuera. Por ahora vienen bien, sin arriesgarlos", concluyó.

De cara al amistoso inmediato, el entrenador adelantó cómo administrará las cargas del equipo y confirmó la rotación en puestos clave para evaluar variantes: “Mañana va a atajar Juan Musso, el próximo Gero Rulli, con la posibilidad que Beltrán sume algunos minutos", cerró, delineando el plan de acción para los próximos días en territorio estadounidense.